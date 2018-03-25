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Городу в Одесской области грозит затопление
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Городу в Одесской области грозит затопление 

Украина.ру 59 минут назад
Фото: Украина.ру
С 24 по 26 марта на этом участке уровень реки может превысить отметку затопления пониженных незаселённых участков города в пределах 160-170 см.
«В опасности оказались жители прибрежной зоны Вилково Килийского района. На помощь местным жителям съехались сводные отряды полиции и Нацгвардии, развёрнут штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации», — сообщили представители отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
По результатам постоянного мониторинга ситуации в зоне подтопления правоохранительные органы будут принимать решение о дальнейших действиях вплоть до эвакуации людей. Сейчас они патрулируют город в том числе с целью недопущения мародёрства.
«Личный состав обеспечивает охрану публичного порядка около объектов, требующих первоочередной защиты в случае ухудшения ситуации. Также осуществляется усиленное патрулирование с целью своевременного выявления подтопленных и разрушенных участков дорог, а также мест, где движение транспорта полностью или частично заблокировано», — заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин.
Подъём уровня Дуная спровоцировали таяние снега и обильные осадки.
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