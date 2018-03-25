В 2017 году Пекин сэкономил более 100 млн кубометров воды

Пекин, 25 марта / Синьхуа / — В 2017 году Пекин сэкономил более 100 млн кубометров воды за счет увеличения объема использования рекуперированной воды. Об этом корр. Синьхуа узнал на агитмероприятии, проходившем на днях в китайской столице под лозунгом «Экономь и береги воду».

Проект переброски воды с юга на север позволил в определенной степени смягчить напряженность, связанную со снабжением Пекина водными ресурсами, однако ситуация с дефицитом воды в китайской столице по-прежнему не решена до конца.

Пекин осуществляет контроль над общим объемом и интенсивностью потребления гидроресурсов, увеличивает распределение и использование рекуперированной воды. В настоящее время объем использования рекуперированной воды достиг 1,05 млрд кубометров, что помогло смягчить ситуацию с нехваткой воды. Пекин установил местные стандарты и ввел точные квоты по водозабору в отношении отраслей, требующих большое количество воды, такие как поля для гольфа, горнолыжные базы и др. -0-