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В 2017 году Пекин сэкономил более 100 млн кубометров воды
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В 2017 году Пекин сэкономил более 100 млн кубометров воды 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 25 марта /Синьхуа/ — В 2017 году Пекин сэкономил более 100 млн кубометров воды за счет увеличения объема использования рекуперированной воды. Об этом корр. Синьхуа узнал на агитмероприятии, проходившем на днях в китайской столице под лозунгом «Экономь и береги воду».
Проект переброски воды с юга на север позволил в определенной степени смягчить напряженность, связанную со снабжением Пекина водными ресурсами, однако ситуация с дефицитом воды в китайской столице по-прежнему не решена до конца.
Пекин осуществляет контроль над общим объемом и интенсивностью потребления гидроресурсов, увеличивает распределение и использование рекуперированной воды. В настоящее время объем использования рекуперированной воды достиг 1,05 млрд кубометров, что помогло смягчить ситуацию с нехваткой воды. Пекин установил местные стандарты и ввел точные квоты по водозабору в отношении отраслей, требующих большое количество воды, такие как поля для гольфа, горнолыжные базы и др. -0-
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