Экстремальный прыжок с парашютом со строительного крана в Красноярске попал на видео

Вечером в минувшую субботу, 24 марта, трое любителей экстрима совершили прыжки со стрелы башенного крана на улице Караульной в Красноярске Внимание случайных очевидцев было привлечено движением на строительном кране. Как рассказал один из них в беседе с журналистами издания "НГС. НОВОСТИ" , поначалу им показалось, что произошла трагедия и кто-то сорвался вниз. Одна вскоре они поняли, что стали свидетелями экстремальных «развлечений». Мужчина, наблюдавший за происходящим, успел включить камеру мобильного телефона и сумел запечатлеть на видео третьего по счету «прыгуна». Судя по всему, парашютисты благополучно приземлились и скрылись, не привлекая внимания сотрудников правоохранительных органов