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Экстремальный прыжок с парашютом со строительного крана в Красноярске попал на видео
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Экстремальный прыжок с парашютом со строительного крана в Красноярске попал на видео 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Вечером в минувшую субботу, 24 марта, трое любителей экстрима совершили прыжки со стрелы башенного крана на улице Караульной в Красноярске.
Внимание случайных очевидцев было привлечено движением на строительном кране. Как рассказал один из них в беседе с журналистами издания "НГС. НОВОСТИ", поначалу им показалось, что произошла трагедия и кто-то сорвался вниз.
Одна вскоре они поняли, что стали свидетелями экстремальных «развлечений».
Мужчина, наблюдавший за происходящим, успел включить камеру мобильного телефона и сумел запечатлеть на видео третьего по счету «прыгуна».
Судя по всему, парашютисты благополучно приземлились и скрылись, не привлекая внимания сотрудников правоохранительных органов.
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