В Самаре стартовало обучение волонтеров иностранным языкам

Сегодня, 25 марта, в Самарском государственном социально-педагогическом университете стартовал новый этап обучения волонтеров ЧМ-2018 — «Иностранные языки». Волонтерам, которые будут помогать в организации и проведении матчей чемпионата мира по футболу — 2018, предстоит пройти ускоренные языковые курсы английского и испанского. Это делается для того, чтобы они могли понимать основной смысл сказанного, отвечать на вопросы гостей мундиаля, оказывать информподдержку в экстремальных ситуациях, помогать в навигации на площадках мероприятий. Кроме того, волонтёры должны уметь поддержать разговор о спорте, достопримечательностях и объектах Самары . Для этого они уже прошли четыре ступени обучения: «Общий ориентационный», «Краеведение», «Гостеприимство», «Компетенции».

Как сообщает официальный сайт ЧМ-2018, все преподаватели, среди которых есть и носители языков, знакомы со спецификой работы в условиях интенсивного формата обучения. Всего посетителями языковых курсов должны стать 700 англоговорящих и 450 испаноговорящих самарских волонтеров.