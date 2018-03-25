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В Самаре стартовало обучение волонтеров иностранным языкам
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В Самаре стартовало обучение волонтеров иностранным языкам 

ТРК Губерния 1 час назад
Сегодня, 25 марта, в Самарском государственном социально-педагогическом университете стартовал новый этап обучения волонтеров ЧМ-2018 — «Иностранные языки». Волонтерам, которые будут помогать в организации и проведении матчей чемпионата мира по футболу — 2018, предстоит пройти ускоренные языковые курсы английского и испанского. Это делается для того, чтобы они могли понимать основной смысл сказанного, отвечать на вопросы гостей мундиаля, оказывать информподдержку в экстремальных ситуациях, помогать в навигации на площадках мероприятий. Кроме того, волонтёры должны уметь поддержать разговор о спорте, достопримечательностях и объектах Самары. Для этого они уже прошли четыре ступени обучения: «Общий ориентационный», «Краеведение», «Гостеприимство», «Компетенции».
Как сообщает официальный сайт ЧМ-2018, все преподаватели, среди которых есть и носители языков, знакомы со спецификой работы в условиях интенсивного формата обучения. Всего посетителями языковых курсов должны стать 700 англоговорящих и 450 испаноговорящих самарских волонтеров.
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