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Воронежские экстремалы съехали со снежной горы в Костёнках в нижнем белье
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Воронежские экстремалы съехали со снежной горы в Костёнках в нижнем белье 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Впервые под Воронежем сноубордисты и лыжники поучаствовали в акции «Голый спуск». В субботу, 24 апреля, на горнолыжном комплексе «Костёнки Эволюция» состоялся необычный заезд экстремалов. Несколько десятков воронежцев скатились с горы в минимальной возможной экипировке. Парни и девушки из одежды имели на себе лишь нижнее бельё и, в некоторых случаях, шорты.
Безусловно такое зрелище понравилось не только тем, кто решился на спуск в необычном виде, но и тем, кто оказался в тот день в Костёнках, не зная о мероприятии с раздеванием. Судя по фотографиям, видео и отзывам, мероприятие произвело настоящий фурор среди участников, некоторые из них признаются, что готовы участвовать в подобных акциях хоть каждые выходные.
На площадке перед спуском действительно была праздничная атмосфера, яркие наряды мелькали, как в калейдоскопе, а комфортная погода (солнце и около 0 градусов) позволяла чувствовать себя относительно комфортно. Тем более, что стоять на месте и без спуска никто не собирался — на вершине склона для полсотни смельчаков проходила импровизированная дискотека.
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