В Сети обсуждают необычную внешность старшего сына Эвелины Бледанс

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс поделилась с поклонниками довольно редким кадром: звезда показала публике фотографию со старшим сыном Николаем.

Израиле с сыночком Колей. Еле уговорила на одно фото в Сеть,

сообщила знаменитость.

Подписчики сочли внешность старшего сына Эвелины Бледанс весьма необычной.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans) 24 Мар 2018 в 7:10 PDT Напомним, Эвелина Бледанс — дважды мама. В 2010 году звезда вышла замуж за российского продюсера и режиссера Александра Семина . В 2012 году в семье актрисы и ее супруга родился сын Семен (ребенок появился на свет с синдромом Дауна). В прошлом году женщина призналась, что они с мужем уже давно не вместе.

От предыдущих отношений (с израильским бизнесменом Дмитрием) у Эвелины Бледанс есть взрослый сын Николай.

Не так давно знаменитость сообщила, что ее сердце больше не свободно, и рассекретила нового избранника. Им оказался столичный бизнесмен Сергей Демчев . К слову, мужчина уже нашел общий язык с «особенным» сыном возлюбленной.

Фото: Instagram

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