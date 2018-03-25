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В Сети обсуждают необычную внешность старшего сына Эвелины Бледанс
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В Сети обсуждают необычную внешность старшего сына Эвелины Бледанс 

Letidor.ru 1 час назад
Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс поделилась с поклонниками довольно редким кадром: звезда показала публике фотографию со старшим сыном Николаем.
В Израиле с сыночком Колей. Еле уговорила на одно фото в Сеть,
сообщила знаменитость.
Подписчики сочли внешность старшего сына Эвелины Бледанс весьма необычной.
Публикация от Evelina Bledans (@bledans) 24 Мар 2018 в 7:10 PDT  Напомним, Эвелина Бледанс — дважды мама. В 2010 году звезда вышла замуж за российского продюсера и режиссера Александра Семина. В 2012 году в семье актрисы и ее супруга родился сын Семен (ребенок появился на свет с синдромом Дауна). В прошлом году женщина призналась, что они с мужем уже давно не вместе.
От предыдущих отношений (с израильским бизнесменом Дмитрием) у Эвелины Бледанс есть взрослый сын Николай.
Не так давно знаменитость сообщила, что ее сердце больше не свободно, и рассекретила нового избранника. Им оказался столичный бизнесмен Сергей Демчев. К слову, мужчина уже нашел общий язык с «особенным» сыном возлюбленной.
Фото: Instagram
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