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В Приэльбрусье закрыты канатные дороги
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В Приэльбрусье закрыты канатные дороги 

BFM.RU 47 минут назад
Фото: otr-online.ru
МЧС предупреждает об ограничении движения по дорогам Эльбрусского района Кабардино-Балкарии в связи с опасностью схода лавин, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС России.
«В связи с выпадением большого количества осадков 25 марта поляны Большие Нарзаны, Чегет, Азау и канатные дороги закрыты для посещения», — говорится в пресс-релизе.
Также отмечается, что движение на федеральной автодороге Прохладный — Азау (А158) у поселка Нейтрино, по мосту у поселка Эльбрус, у турбазы «Тегенекли», мимо поселка Байдаево, от окраины поселка Терскол до поляны Азау осуществляется одиночным порядком при наблюдении за прилегающим склоном.
Ущелье Адыл-Су, где расположен альплагерь «Шхельда», закрыто для посещения.
По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в горах КБР сохраняется лавиноопасность.
Как сообщалось, в субботу в верховьях Баксанского ущелья в Приэльбрусье сошло 12 лавин разного объема, а также селевой поток по реке Мукулан (левый приток Баксана, чуть выше Тырныауза). Ранее утром 24 марта лавина сошла на автомобильную стоянку на поляне Азау в Приэльбрусье. Под массой снега оказалось 15 машин. Автостоянку расчистили, жертв и пострадавших нет.
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