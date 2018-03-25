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В апреле в Москве в больницах и медцентрах проведут дни открытых дверей
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В апреле в Москве в больницах и медцентрах проведут дни открытых дверей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Столичные больницы и медицинские центры проведут дни открытых дверей в апреле, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Московские больницы и медицинские центры проведут в апреле традиционные дни открытых дверей", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в Центре патологии речи нейрореабилитации пройдет лекция «Аутизм: мифы и реальность», в детской городской клинической больнице имени З. А. Башляевой специалисты расскажут посетителям о сахарном диабете у детей. В городской клинической больнице имени С. С. Юдина пациентки смогут пройти ультразвуковое исследование (УЗИ).
"Городская клиническая больница имени С. И. Спасокукоцкого весь месяц будет проводить акцию «Врачи — ветеранам». Пациентов проконсультируют уролог, кардиолог, эндокринолог, невролог, гастроэнтеролог, гинеколог. При необходимости ветераны смогут сделать УЗИ, рентген, сдать анализы", — добавляется в сообщении.
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