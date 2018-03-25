«На штурм!»: как самарские бойцы Росгвардии подготовились защищать гостей ЧМ-2018

Они обезвреживают бомбы, ликвидируют террористов, ныряют на опасную глубину. Все это бойцы подразделений ОМОНа и СОБРа самарского управления Росгвардии. Во время мундиаля им придется работать в режиме повышенной готовности. Что они для этого делают прямо сейчас, узнаете из нашего фоторепортажа.

Лучшие друзья ОМОНа — собаки

Военно-войсковая часть № 6622 находится в Тольятти . Здесь обучают ОМОНовцев и СОБРовцев: до двухсот человек в месяц.

Оценить, как самарские бойцы готовятся к мундиалю, приехал командующий войсками Росгвардии в ПФО Александр Порядин.

Награда из рук командующего дорогого стоит

Вопреки холодам и взрывам

Водолазы Росгвардии не боятся аномальных холодов

Акваторию самарских рек во время мундиаля будут охранять водолазы-саперы. Они занимаются поиском и обнаружением взрывчатых веществ на дне водоемов, обследуют берега и прилегающую территорию. Вода часто создает водолазам проблемы: приходится работать при аномальных холодных температурах, мутном и интенсивном течении.

Экипаж боевого катера в спасательных жилетах

Инженер-сапер водолаз одет в неопреновый костюм, который позволяет работать в нулевых температурах. За плечами баллон с 18 литрами кислорода. Его хватает на 1-2 часа работы. Бойцы применяют специальное оружие с бронебойными патронами. Также у них есть подводный миноискатель.

Так выглядит полный комплект снаряжения водолаза-сапера

— Нередко нам приходится работать и на земле. Один случай особенно запомнился. К нам обратился водитель КАМАЗа, который в своем кузове нашел цинковые обломки с обгоревшими боеприпасами. Мужчина подумал, что они могут рвануть. Вызвали нас.

Экипировка сапера весит 14 килограмм

Оказалось, что он накануне он проезжал мимо городского полигона Чапаевска , где взрывались снаряды. И ему в кузов упало несколько, — рассказал один из водолазов-саперов.

После обнаружения взрывчатки ее уничтожают на месте

Этого робота изобрели инженеры Росгвардии из Самарской области

Водное подразделение транспортного ОМОНа использует в работе катера «Мастер-521». Их оснащают эхолотами и GPS-навигаторами. Предельная скорость может достигать 55 километров в час. На борту свободно размещаются до 6 человек. В экипаже катера —командир, моторист, инженер-сапер водолаз и командир спуска под воду.

При виде такого катера браконьеры налегают на весла

На катере росгвардейцы исследуют акваторию, преследуют правонарушителей и доставляют водолазные группы к местам спасательных операций.

«Сидим в засаде по четыре часа»

Никто не заметил снайперов, которые находились в укрытии

Чечни и Работа самарских снайперов проходит в командировках на территории Дагестана Ингушетии . Но они готовы трудиться и в условиях города.

Во время штурма снайперы прикрывают других бойцов

— Маскироваться в городской среде немного сложнее, но эти проблемы решаемы. Самая главная особенность нашей службы, это терпение. Мы можем очень долго лежать на позиции и ждать командных распоряжений. Приказ о ведении огня может и не поступить. Мы должны быть неподвижными, ничем себя не выдавать. Нужно очень хорошо уметь считать. В укрытии рекомендуется проводить не более 4 часов. После этого внимание притупляется. Но иногда, превозмогая усталость, приходится сидеть в засаде по 8 часов. Костюмы от холода нас не спасают. Они лишь маскируют снайперов. То, что надето под маскировкой, это уже каждый решает сам для себя, — сообщил один из снайперов Росгвардии.

Среди бойцов этого подразделения есть и женщины. Одна из представительниц прекрасного пола рассказала о том, что пришла в профессию благодаря семейной традиции: ее отец служил в полиции.

За порядком проследит дирижабль

Всевидящее «Око» следит за вами

Во время чемпионата мира над Самарой будут кружить беспилотники самолетного и вертолетного типа и даже дирижабль.

Такие квадрокоптеры будут следить за порядком во время ЧМ с воздуха

— Мы следим за Самарой днем и ночью, занимаемся передачей координат. Работаем на массовых мероприятиях и выполняем специальные задачи командования. У нас есть беспилотники самолетного и вертолетного типа, также имеется аэростат с камерами. В теории он нужен для охраны порядка и слежения за режимными объектами, — рассказал представитель авиаподразделения Росгвардии.

Эти аэростаты делают в России

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа поднимаются на высоту до 3,5 км. Вертолетного типа до 2км. Дирижабль «ОКО 1» работает на расстоянии до 200 метров от земли. Он может оставаться в воздухе до 14 часов.

Командный состав наблюдает за Дирижаблем, а он за ними

Изображение с дирижабля транслируется на землю

Пулеметчик обстреливает предполагаемого противника

Боевой оскал для устрашения — только по команде

Растяжка с гранатой

Учебное оружие военного городка

Мобильные сдвоенные бригады на снегоходах

Еще немного фото с базы Росгвардии в Тольятти.

Во время операции бойцы обязательно страхуют друг друга

Штурм вниз головой

Вот так действуют территористы-смертники: в рукаве у них детонатор бомбы

Выставка взрывных устройств

Маскировка бомбы