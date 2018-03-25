«На штурм!»: как самарские бойцы Росгвардии подготовились защищать гостей ЧМ-2018 

Они обезвреживают бомбы, ликвидируют террористов, ныряют на опасную глубину. Все это бойцы подразделений ОМОНа и СОБРа самарского управления Росгвардии. Во время мундиаля им придется работать в режиме повышенной готовности. Что они для этого делают прямо сейчас, узнаете из нашего фоторепортажа.
Лучшие друзья ОМОНа — собаки
Военно-войсковая часть № 6622 находится в Тольятти. Здесь обучают ОМОНовцев и СОБРовцев: до двухсот человек в месяц.
Оценить, как самарские бойцы готовятся к мундиалю, приехал командующий войсками Росгвардии в ПФО Александр Порядин.
Награда из рук командующего дорогого стоит
Вопреки холодам и взрывам
Водолазы Росгвардии не боятся аномальных холодов
Акваторию самарских рек во время мундиаля будут охранять водолазы-саперы. Они занимаются поиском и обнаружением взрывчатых веществ на дне водоемов, обследуют берега и прилегающую территорию. Вода часто создает водолазам проблемы: приходится работать при аномальных холодных температурах, мутном и интенсивном течении.
Экипаж боевого катера в спасательных жилетах
Инженер-сапер водолаз одет в неопреновый костюм, который позволяет работать в нулевых температурах. За плечами баллон с 18 литрами кислорода. Его хватает на 1-2 часа работы. Бойцы применяют специальное оружие с бронебойными патронами. Также у них есть подводный миноискатель.
Так выглядит полный комплект снаряжения водолаза-сапера
— Нередко нам приходится работать и на земле. Один случай особенно запомнился. К нам обратился водитель КАМАЗа, который в своем кузове нашел цинковые обломки с обгоревшими боеприпасами. Мужчина подумал, что они могут рвануть. Вызвали нас.
Экипировка сапера весит 14 килограмм
Оказалось, что он накануне он проезжал мимо городского полигона Чапаевска, где взрывались снаряды. И ему в кузов упало несколько, — рассказал один из водолазов-саперов.
После обнаружения взрывчатки ее уничтожают на месте
Этого робота изобрели инженеры Росгвардии из Самарской области
Водное подразделение транспортного ОМОНа использует в работе катера «Мастер-521». Их оснащают эхолотами и GPS-навигаторами. Предельная скорость может достигать 55 километров в час. На борту свободно размещаются до 6 человек. В экипаже катера —командир, моторист, инженер-сапер водолаз и командир спуска под воду.
При виде такого катера браконьеры налегают на весла
На катере росгвардейцы исследуют акваторию, преследуют правонарушителей и доставляют водолазные группы к местам спасательных операций.
«Сидим в засаде по четыре часа»
Никто не заметил снайперов, которые находились в укрытии
Работа самарских снайперов проходит в командировках на территории Дагестана, Чечни и Ингушетии. Но они готовы трудиться и в условиях города.
Во время штурма снайперы прикрывают других бойцов
— Маскироваться в городской среде немного сложнее, но эти проблемы решаемы. Самая главная особенность нашей службы, это терпение. Мы можем очень долго лежать на позиции и ждать командных распоряжений. Приказ о ведении огня может и не поступить. Мы должны быть неподвижными, ничем себя не выдавать. Нужно очень хорошо уметь считать. В укрытии рекомендуется проводить не более 4 часов. После этого внимание притупляется. Но иногда, превозмогая усталость, приходится сидеть в засаде по 8 часов. Костюмы от холода нас не спасают. Они лишь маскируют снайперов. То, что надето под маскировкой, это уже каждый решает сам для себя, — сообщил один из снайперов Росгвардии.
Среди бойцов этого подразделения есть и женщины. Одна из представительниц прекрасного пола рассказала о том, что пришла в профессию благодаря семейной традиции: ее отец служил в полиции.
За порядком проследит дирижабль
Всевидящее «Око» следит за вами
Во время чемпионата мира над Самарой будут кружить беспилотники самолетного и вертолетного типа и даже дирижабль.
Такие квадрокоптеры будут следить за порядком во время ЧМ с воздуха
— Мы следим за Самарой днем и ночью, занимаемся передачей координат. Работаем на массовых мероприятиях и выполняем специальные задачи командования. У нас есть беспилотники самолетного и вертолетного типа, также имеется аэростат с камерами. В теории он нужен для охраны порядка и слежения за режимными объектами, — рассказал представитель авиаподразделения Росгвардии.
Эти аэростаты делают в России
Беспилотные летательные аппараты самолетного типа поднимаются на высоту до 3,5 км. Вертолетного типа до 2км. Дирижабль «ОКО 1» работает на расстоянии до 200 метров от земли. Он может оставаться в воздухе до 14 часов.
Командный состав наблюдает за Дирижаблем, а он за ними
Изображение с дирижабля транслируется на землю
Пулеметчик обстреливает предполагаемого противника
Боевой оскал для устрашения — только по команде
Растяжка с гранатой
Учебное оружие военного городка
Мобильные сдвоенные бригады на снегоходах
Еще немного фото с базы Росгвардии в Тольятти.
Во время операции бойцы обязательно страхуют друг друга
Штурм вниз головой
Вот так действуют территористы-смертники: в рукаве у них детонатор бомбы
Выставка взрывных устройств
Маскировка бомбы