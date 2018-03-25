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Руководителей Соцфонда Киргизии накажут за плохую борьбу с коррупцией
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Руководителей Соцфонда Киргизии накажут за плохую борьбу с коррупцией 

РИА Новости 1 час назад
БИШКЕК, 25 мар — РИА Новости. Рабочая группа Совета безопасности Киргизии рекомендует привлечь к дисциплинарной ответственности руководителей Социального фонда Киргизии за невыполнение плана мероприятий по борьбе с коррупцией в ведомстве, сообщает в воскресенье пресс-служба киргизского правительства.
В середине февраля в Киргизии прошло заседание Совета безопасности республики, посвященное борьбе с коррупцией, под председательством главы государства. Во время заседания Совбеза Сооронбай Жээнбеков подверг жесткой критике руководителей судебных, правоохранительных, надзорных и антикоррупционных органов страны за недостаточные меры по искоренению коррупционных проявлений в госструктурах. Президент Жээнбеков, вступивший в должность 24 ноября прошлого года, в своей инаугурационной речи заявил, что борьба с коррупцией будет приоритетом в его деятельности на посту главы государства.
"Рабочая группа Совбеза рекомендовала правительству рассмотреть вопрос о привлечении отдельных руководителей Соцфонда и других госорганов к дисциплинарной ответственности за отсутствие должных результатов по реализации антикоррупционных мероприятий", — сообщает пресс-служба.
По результатам последнего мониторинга установлено, что из 25 антикоррупционных мероприятий ведомство исполнило только 9 (36%). На совещании было отмечено, что большая часть невыполненных задач являются мерами, реализация которых должна была осуществляться в связке с министерством труда и социального развития, минздравом, министерством образования и т.д. «Руководство Социального фонда не смогло должным образом организовать координацию деятельности указанных госорганов и сконцентрировать их на реализации антикоррупционных мер», — подчеркивается в решении.
Кроме того, рекомендуется рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности руководителей остальных органов-соисполнителей за затягивание сроков в реализации мероприятий и отсутствие положительных результатов в борьбе с коррупцией.
Совбез также рекомендовал Генпрокуратуре страны направить в правительство акт прокурорского реагирования в отношении данных руководителей за «ненадлежащее исполнение антикоррупционных мероприятий и формальный подход», отметили в пресс-службе.
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