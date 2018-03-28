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В Волжском начались противопожарные проверки в учреждениях
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В Волжском начались противопожарные проверки в учреждениях 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Противопожарные проверки стартовали в учреждениях культуры, образования и спорта в Волжском, мероприятия продлятся до 29 марта.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в администрации Волжского, руководителям учреждений поручено провести внеплановые инструктажи сотрудников, тренировки и учебную эвакуацию, а также проверить работу пожарной сигнализации и систем оповещения. Одна из проверок уже прошла 27 марта в ДК «ВГС» и ЦКиИ «Октябрь».
«В большом зале ДК «ВГС» безопасность в случае возникновения ЧП обеспечивают четыре аварийных выхода, два из которых ведут к запасным боковым выходам, еще два — в центральное фойе, а затем к центральному входу. Во время проведения мероприятий все двери открыты, а дежурные сотрудники Дворца готовы оказать помощь в случае возникновения внештатной ситуации», — отметили в мэрии.
ЦКиИ «Октябрь» оборудован 10 выходами. Шесть из них ведут из большого зала, еще четыре — с балкона. Выходы с левой стороны зала ведут сразу на улицу.
Отметим, что в обоих учреждениях культуры сцена оборудована противопожарным занавесом, кулисы обработаны специальным огнеупорным раствором, а в самом здании имеются датчики дыма, громкоговорители и пожарные гидранты, спринклерная система водяного пожаротушения.
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