Украинский столб позора: Проси, гнида, прощения у нэньки

На протяжении всей своей истории Запад использовал стратегию создания внутренних конфликтов для подавления конкурентов и установления господства над ними. На украинской земле она применялась с начала 1990-х годов. Тогда украинское общество раскалывали по идеологическому принципу.

Поощряемые Западом «национал-демократы» вступили в жесткое противостояние со сторонниками левых идей. Правда, очень скоро их противоборство стало все более и более искусственным. За схожей социальной риторикой и заявлениями о «соблюдении принципов демократии», скрывались отнюдь не идеологические, а материальные противоречия. Под прикрытием политических лозунгов, и «национал-демократы», и левые хотели добиться лишь одного — принять участие в приватизации собственности.

С начала 2000-х годов противостояние переключилось с идеологического на региональный принцип. Во время «Оранжевой революции» Украина разделилась на «проевропейский запад» и «пророссийский юго-восток». И вновь не обошлось без руки из вне. Западные политтехнологи в равной мере консультировали штабы «оранжевых» и Партии Регионов, а их консультации сводились к тому, чтобы провоцировать еще большее разрастание конфликта. В 2014 году это-то и привело к гражданской войне на востоке страны.

Казалось бы, цели западных групп по расколу и установлению полного контроля над Украиной полностью достигнуты. Однако не удовлетворившись этим, Запад вновь принялся раскалывать украинское общество. Теперь уже путем атомизации. Чтобы стравить громадян, выбрали практику массового доносительства.

Сегодня на рассмотрении Верховной Рады находится законопроект, в котором предлагается сформировать целую сеть платных доносчиков. Формально речь идет о борьбе с коррупцией (документ так и называется «О борьбе с коррупцией»), но фактически сфера его применения выходит за рамки антикоррупционных мер.

Еще одна новация — законопроект «О прощении», подготовленный, общественным движением «Сила права». Эта организация, возглавляется бывшим членом совета директоров американской компании IFEX Global, хочет организовать кампанию массового покаяния со стороны жителей ДНР, ЛНР и Крыма , переселившихся в Украину. Каяться они должны публично, в суде — в случае, если будут заподозрены в поддержке России . Основанием же для привлечения их к ответственности может быть любой донос, в т.ч. тех «информаторов», сеть которых предполагается создать в соответствии с законом «О коррупции».

Навязывая подобную практику доносительства, украинские политики не скрывают, что выполняют «рекомендации» западных покровителей. Так, законопроект о создании сети платных «информаторов» подготовлен при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию. И система доносительства, которая в нем предложена, точь-в-точь соответствует практике, распространенной в американском обществе.

Это ведь в Соединенных Штатах законодательно закреплено создание целой сети «информаторов», в обязанности которых входит подготовка доносов на соседей, друзей, родственников, знакомых. Они «информируют» госорганы о «незаконности» происхождения чьих-то средств и получают за это приличные комиссионные — от 15% до 25% конфискованного имущества. Заодно сообщают властям о «нелояльных» гражданах. В американской правовой системе до сих пор действуют законы о запрете коммунистической и других левых идеологий. О том, насколько велики масштабы доносительства в «символе демократии», можно судить по такому факту: с 1986 года выплаты «информаторам» составили около 35 миллиардов долларов.

Внедрив у себя практику тотального контроля с помощью доносительства, Соединенные Штаты решили перенести ее на весь мир, в т.ч. на Украину. Однако при всей циничности американцев, все же не они являются в этом вопросе новаторами. Задолго до появления Соединенных Штатов, доносы стали неотъемлемым атрибутом общественной жизни средневековой Европы. Впервые создание системы платных информаторов было законодательно закреплено в Магдебургском праве. Это право, возникшее в XIII веке в Германии, всегда преподносилось Западом как пример наличия давних традиций местного самоуправления в Европе. Действительно, Магдебургское право предусматривало независимость городских администраций от местных феодалов. Но также в нем было предусмотрено и создание в каждом магистрате структур для приема доносов на горожан, а также возможность оплаты «работы» доносчиков за счет конфискуемого у их жертв имущества.

Фактически законодательно закрепленное доносительство позволяло богатым бюргерам контролировать простых горожан в условиях наличия формальных признаков демократии. Доносы позволяли не только следить за лояльностью граждан. Они еще и закладывали почву для длительных конфликтов между авторами поклепов и их жертвами. По этой причине, чем масштабнее была практика доносительства, тем больше она вовлекала общество во взаимную вражду.

Однако сама по себе эта практика никогда не сработала бы, если бы не сопровождалась созданием целой системы унижения и подавления личности. Не случайно согласно Магдебургскому праву в каждом городе предусматривалось создание столбов позора, к которым приковывались несчастные жертвы доносов и где они подвергались всяческим унижениям и оскорблениям, должны были просить прощения у сограждан, независимо от того была или нет доказана их вина. Подобных унизительных процедур, связанных с процессом наказания и публичного покаяния, в Магдебургском праве предусматривалось до 40. «Прогресс» западной цивилизации состоял в том, что в британском законодательстве XIX века было предусмотрено уже 225 таких процедур.

Сегодня Запад еще больше «эволюционировал». Практика доносительства осталась все той же, но вместо столбов позоров появился более циничный подход. Столбы заменил… зал суда. В органе, который призван вершить правосудие и обеспечивать справедливость, сегодня реализуется практика самого иезуитского подавления личностного достоинства. Здесь оклеветанный человек должен проходить через процедуры унижения, просить (независимо от того доказана или нет его вина) прощения перед народом и страной.

Но главный цинизм западных кураторов Украины состоит в том, что практику доносительства, разделения общества и подавления личности они хотят перенести в Основной закон. Организация, подготовившая законопроект «О прощении», ставит своей целью «создание и принятие народной Конституции».

Забывают лишь об одном. Немецкий историк Теодор Моммзен как-то сказал: «Самые циничные эпохи наступают в преддверии мировых катаклизмов».

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