В столице Башкортостана могут уволить 2500 работников 

Всего с начала 2018 года были вынуждены уволить 1,5 тысячи своих работников 78 предприятий и организаций республиканской столицы. За помощью в службу занятости обратились за это время 39 безработных жителей Уфы. На сегодняшний день из числа тех, кто попал под сокращение, удалось трудоустроить 715 человек. Причем, из них 659 работников — в своей организации.
Всего по Республике Башкортостан за январь-февраль этого года из-за ликвидации или сокращения численности штата организации попали под сокращение штатов 1874 работника. Из их числа 125 жителям была назначена трудовая пенсия по старости. Новую работу смогли найти 851 человек, отметили в агентстве «Башинформ».
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