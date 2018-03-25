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В столице Башкортостана могут уволить 2500 работников
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В столице Башкортостана могут уволить 2500 работников 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Всего с начала 2018 года были вынуждены уволить 1,5 тысячи своих работников 78 предприятий и организаций республиканской столицы. За помощью в службу занятости обратились за это время 39 безработных жителей Уфы. На сегодняшний день из числа тех, кто попал под сокращение, удалось трудоустроить 715 человек. Причем, из них 659 работников — в своей организации.
Всего по Республике Башкортостан за январь-февраль этого года из-за ликвидации или сокращения численности штата организации попали под сокращение штатов 1874 работника. Из их числа 125 жителям была назначена трудовая пенсия по старости. Новую работу смогли найти 851 человек, отметили в агентстве «Башинформ».
Фото: pixabay.com
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