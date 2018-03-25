Градостроительные практики Кургана: победа «Победы» и порочные круги

Курган развивается, как бы мы не критиковали городские власти за медлительность, нерешительность и показуху. Вот, какие знаковые и важные события в развитии городской среды произошли в столице Зауралья за прошедшую неделю, по мнению авторов Проекта «Мой Курган» — развитие городских пространств:

Новости по маршруту №№7 и 365 Жительница Кургана создала инициативу о продлении одного из этих двух маршрутов вдоль улицы Илизарова до 7-микрорайона Заозерного. Сейчас жители 7-микрорайона, не имея остановочного пункта, вынуждены ходить пешком до проспекта Голикова. Пришел ответ администрации города по этой инициативе. В целом идею пождерживают и один из маршрутов продлен будет. Это уже хорошо! Однако этого не сделают, пока не установлен светофор на перекрестке пр. Голикова — ул. Илизарова, так как данный перекресток опасен и сложен для преодоления общественным транспортом.

С одной стороны логично, а с другой, для жителей 7-микрорайона, когда они вынуждены преодолевать широченную проезжую часть без светофора в неположенном месте из-за того, что к ним не ходит ни один автобус, данный перекресток также опасен. И не надо говорить про то, что рядом есть пешеходный переход. Во-первых, он совсем не рядом, а во-вторых, тем, кому нужно сесть на остановке по ул. Илизарова, приходится в этом случае делать гигантский зигзаг более чем в 500 метров. Это очень неудобно. Поэтому, конечно, люди нарушают и идут напрямик. Автобус помог бы решить данную проблему.

Порочный круг общественного транспорта

Если вы всегда хотели знать, как легко и быстро убить общественный транспорт, и почему вообще по отношению к нему начинают употреблять такие слова как «неретабельный», «неэффективный» и «старый», то предлагаем прочитать короткое и наглядное объяснение в виде простой схемы.

Новости по «Яндекс. Транспорту», и они обнадеживающие

Оказывается, Администрация города нас опередила и сама направила запрос в «Яндекс» с просьбой разъяснить техническую возможность подключения к сервису и предоставить смету затрат. Это означает, что МКУ «Транспортное управление» готово делиться данными о местоположении автобусов, являющимися коммерческой тайной и, собственно, главная проблема решена! Теперь ожидаем ответных шагов от «Яндекса», ну а там, скорее всего, дело за малым. Пока шансы на то, что «Яндекс. Транспорт» придет в Курган остаются высокими. В Администрации города тоже понимают ценность данного сервиса, и это круто! Напомним, что недавно проект Мой Курган озвучил инициативу об организации доступа к удобному приложению «Яндекс. Транспорт», способному заменить существующие сервисы отслеживания. «Яндекс. Транспорт» с успехом работает во многих городах и умеет прогнозировать прибытие автобусов, основываясь на собственных математических моделях, что повышает точность.

Итоги голосования по общественным пространствам 18 марта

В 2018 году будут благоустроены первые десять, остальные — в последующие годы. Результаты кажутся немного ожидаемыми, но только потому, что большинство голосовавших просто не представляли, за что именно отдают голос.

Предложения проекта Мой Курган по доработке проекта благоустройства сквера барона Розена не будут приняты

Как нас заверили, устройство входа на углу ул. Володарского и ул. Советская, как раз напротив пешеходного перехода, способствует внезапному появлению пешеходов на дороге из-за высокого забора, ограничивающего видимость. Мы уже представили, как люди будут выбегать из сквера на проезжую часть с криком «а-а-а, здесь есть выход!» и бросаться под колеса автомобиля. А если серьезно, то аргумент о том, что вход делать нельзя из-за опасности выбегания на дорогу слегка абсурден. Давайте тогда вообще не будем делать тротуары в городе, чтобы пешеходы не появлялись на улицах и не мешали автомобилям. А ведь надо всего лишь на этих улицах использовать методы успокоения трафика и тогда никто никого не собьет. Эти методы давно и с успехом используются во многих городах и помогают решать аналогичные проблемы. В Кургане почему-то предпочитают сунуть голову в песок. В ответе также говорится, что устройство новых дорожек по нашей схеме лишает сквер возможности перспективного развития для устройства галерей, летней сцены и т.д. Ну здесь можно частично согласиться. Что касается беседки, к которой мы предлагали подвести дополнительные дорожки, ее изолированность выполнена с целью проведения уединенных лекций в летнее время.

Победа Парка Победы

Как известно, первое место голосования по благоустройству общественных пространств занял западный вход в Парк Победы (со стороны ул. Зорге). Многие удивляются, как же так: ведь по сути это чисто локальная территория рядом с колледжем Шостаковича, пешеходопоток там относительно невысокий (по сравнению с главным входом в парк). Разгадка оказалась проста, и это то, о чем мы говорили вчера: люди были мало знакомы с проектом. Они голосовали по сути не за вход со стороны Зорге, а просто за какой-то гипотетический «вход в Парк Победы», не вдаваясь в подробности. Здесь роль сыграло само название «Парк Победы», поэтому жители охотно отдавали голоса, испытывая патриотические чувства. А то, что по сути они голосуют за гигантскую парковку у западного выхода, знали не все, так как адекватной возможности ознакомиться с проектом не было. Те схемы, что были представлены, не давали почти никакого представления о проекте. То есть осмысленный подход к выбору проектов почти полностью отсутствовал. В этой ситуации есть только один плюс. Остается поздравить лишь сам колледж Д. Д. Шостаковича. Конечно, они заслужили благоустройство территории и получат его в числе первых!

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Использовано фото Проекта «Мой Курган»