Почему они правят нами, а не наоборот

Причина и все следствия происходящего заключены в тезисе «Кто вместо нынешних?»

Подозреваю, многим при взгляде в зеркало приходила мысль: а с какой стати у нас наверху оказываются всякие сволочные никчемности, а не действительно честные, принципиальные, грамотные?

И так из года в год, от выборов до выборов, от майдана до майдана.

Вопрос ни разу не праздный. Потому что первопричина и все следствия происходящего заключены в тезисе «Кто вместо нынешних?».

Проблема демократов в Украине в их ложной принципиальности.

К примеру, два человека не приемлют «совок» с его лицемерием, несвободой и доминированием посредственностей. Соответственно, противостоят реинкарнации «совка» в виде российской недоимперии. То есть, у людей единство в глобальном, цивилизационном вопросе. Но один из них убежден, что Надя Савченко — Жанна Д'Арк, идущая на СБУшный костер во имя Украины, а другой считает ее невоспитанной двоечницей, которой надо мыть рот с мылом.

И все. Разногласия по поводу одного персонажа достаточно, чтобы люди вдрызг разругались и забанили друг друга в ФБ, а в жизни так и не встретились. И, разумеется, не оказались в общей команде строителей Украины, в которой хочется жить.

Вместо Нади водоразделом может служить множество других тем, они общеизвестны, так как их регулярно запускает в информпространство наша циничная власть.

И мы послушно и бестолково опираемся на различия, а не на сходство. На частности, пренебрегая основополагающим.

Наши противники — мародеры от власти — люто ненавидят друг друга. Готовы загрызть кариозными зубами. Жадно конкурируют за тающие ресурсы. Но у них есть одна единственная общая тема — грабить нас. И они сходятся на ней, отбрасывая частности. И становятся сильнее нас, бесконечно дискутирующих, герой или предатель Мазепа, почивший сотни лет назад. И рулят нами — такими начитанными, независимыми и бескорыстными, но не способными подняться над второстепенным.

Хотим побеждать без фейковых минометов на барже — сосредотачиваемся на том, что сближает. Два-три постулата — маловато для телевизионного шоу, но вполне достаточно для смены власти.