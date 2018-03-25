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В Нижнем Тагиле «оживили» снимок, на котором легендарный военный врач осматривает раненых
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В Нижнем Тагиле «оживили» снимок, на котором легендарный военный врач осматривает раненых 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
Авторы проекта «Живая Победа» закончили съёмки в Нижнем Тагиле. Они реконструировали исторический кадр, снятый в одном из военных госпиталей города в 1942 году, и пересняли фотографии из семейных альбомов горожан.
Как рассказали авторы проекта, на снимке легендарный военный врач Марта Николаевна Зеленская, больше известная как Великолепная Марта, проводит осмотр в эвакогоспитале. Воссоздавать фото помогали врачи. Авторы отметили, что за время войны в Нижнем Тагиле работало 14 госпиталей, имевших в общей сложности больше 6000 коек.
«Первых раненых принял эвакогоспиталь № 1714 на базе санатория «Руш». Летом 1941 года здесь разместили 500 раненых в трёх отделениях: общее хирургическое, нейрохирургическое и отделение для больных туберкулёзом, — рассказали они. — Этим же летом на станцию Старатель прибыл санитарный поезд с эвакогоспиталем № 2553. Поезд за время пути с Западного фронта несколько раз попадал под обстрел. Рабочие железнодорожники вспоминали, что, вынимая раненых из искореженных вагонов, не могли сдержать слёз».
В первые годы войны дефицит продуктов и медикаментов испытывали и в глубоком тылу.
«Зачастую лечить бойцов приходилось народными средствами. Делали хвойные настойки, собирали щавель, крапиву, бруснику, выращивали алоэ. Ординатором хирургического отделения эвакогоспиталя № 2553 была Марта Николаевна Зеленская, вошедшая в историю Нижнего Тагила как Великолепная Марта, — рассказали авторы «Живой Победы». — Отделение, которым руководила Марта Николаевна, называли образцово показательным. Возможно, именно потому, что всем она занималась сама: добывала медикаменты, больничные койки, продукты для пищеблока, постельное белье, мыло, кальсоны, рубашки, халаты, посуду для столовых».
Съёмки проходили в городской больнице № 4, где в военные годы был эвакогоспиталь № 2553.
— Удивительно, но благодаря съёмкам нашего проекта в горбольнице № 4 сами сотрудники впервые увидели некоторые фотографии Великолепной Марты, — рассказала соавтор проекта Дарья Миролеева. — Дело в том, что, готовясь к съёмкам, они обратились к сыну известного врача, и он предоставил для проекта «Живая Победа» фотографии из личного архива. Эти уникальные снимки впервые покинули семейный фотоальбом.
Члены команды проекта «Живая Победа» в феврале воссоздали фотографию советского скульптора Веры Мухиной в Каменске-Уральском. В марте съёмки проходили в Ирбите, там подарили новую жизнь снимку, который был сделан больше 70 лет назад. Это фотография на мотоцикле М-72, за рулём — мотогонщик Борис Зефиров.
Съёмки будут идти до мая, снимать будут не только в городах Свердловской области, но и в Тюмени, Перми, Челябинске, Уфе, Магнитогорске. В каждом из этих городов будет реконструировано 10 снимков горожан и 1 общегородской кадр военной эпохи. Потом во всех городах-участниках пройдёт фотовыставка и презентация фотоальбома.
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