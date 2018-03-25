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Жители Краснощеково рассказали, как начало топить село
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Жители Краснощеково рассказали, как начало топить село 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Вода в селе Краснощеково начала постепенно уходить с подтопленных земельных участков, об этом рассказала местная жительница Ольга Трунова.
Напомним, в Краснощековском районе введен режим ЧС из-за сложной паводковой обстановки. По данным на вечер 24 марта, в воде находились более 200 домов.
«Вода начала прибывать в пятницу около 2 часов ночи. Она пришла очень быстро, буквально за час. Мы побоялись, что вода зайдет в дом, потому подняли мебель. Успели вытащить картошку из подвала. В субботу к обеду пришла сильная вода, скрыло уже вторую ступеньку крыльца. Нам же оставалось только наблюдать за этим. Сделать уже ничего не могли», — рассказала Ольга.
Ситуация изменилась к вечеру. По словам местных жителей, вода начала спадать из-за ликвидации затора.
Местные жители уже оценивают ущерб. Так, семья лишилась 20 ульев на своей пасеке. Вода также унесла дрова, намочила сено. Откачать воду с подвала и земельного участка местным жителям пообещали в ближайшее время. Пока же спасатели заняты откачкой воды в социальных учреждениях. Известно, что в поселке происходит эвакуация людей. Но местные жители предпочитают переждать стихию у родственников и знакомых, а не в пунктах временного размещения.
Между тем о возможном подтоплении местных жителей информировали, МЧС разослало смс-сообщения с предупреждением.
Как сообщают «НН» со ссылкой на местных жителей, от цивилизации отрезано несколько сел. Среди них Куйбышево, Усть-Пустынка, Усть-Чагырка, Чинета и пос. Золотушка, Генералка.
Отметим, что из-за резкого потепления паводковая обстановка может ухудшиться. Сложная ситуация сложится в Чарышском, Краснощековском, Шипуновском, Солонешенском, Смоленском и Третьяковском районах.
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