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Вещание российских телеканалов в Европе могут ограничить из-за пропаганды
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Вещание российских телеканалов в Европе могут ограничить из-за пропаганды 

Newsru.com 2 часа назад
Фото: Newsru.com
Два российских телеканала уличили в трансляции «теорий заговора» и пропаганды на европейскую аудиторию. Для работы НТВ и РЕН ТВ используют полученную в Британии лицензию, и теперь звучат призывы принять меры, сообщает
The Telegraph
Публикация издания сосредоточена на разъяснении механизма вещания в Евросоюзе и отдельных злоупотреблениях, которые были зафиксированы за годы работы. О конкретных мерах по отношению к российским телеканалам данных у прессы пока нет.
The Telegraph сообщает, что российское ТВ использовало Великобританию в качестве центра для распространения пропагандистских идей и «теорий заговора» о недавнем отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Британские официальные лица утверждают, что атака была осуществлена с помощью разработанного в СССР химического вещества «Новичок» и обвиняют в ее организации Россию.
Издание объясняет, что правила Евросоюза позволяют вещателям транслировать свои передачи на территории всех стран-членов, даже если телеканалы зарегистрированы только в одном государстве. Для НТВ и РЕН ТВ такой платформой стала Британия. Как отмечает, регулятор в «стране происхождения», в данном случае в Великобритании, несет исключительную ответственность за контроль над каждой зарегистрированной вещательной компанией. Газета, однако, указывается, что несмотря на многочисленные нарушения правил Ofcom за годы работы, лицензия у российских вещателей не отозвана.
В качестве примера The Telegraph разбирает вещание на Латвию. На аудиторию это страны Балтии транслировались призывы подписать петицию, инициирующую референдум по изменению конституции Латвии, а также ложное утверждение о том, что инициатива была одобрена латвийским избиркомом. Газета указывает, что такие передачи вызывают «серьезную обеспокоенность» у союзников Великобритании в странах, соседствующих с РФ.
Посол Латвии в Великобритании Байба Браже призвала Ofcom «делать больше» для соблюдения правил. Она призвала к изменениям в правилах ЕС, которые могли бы позволить вмешиваться в конфликтные ситуации местным регуляторам. Также Браже добавила, что еще один российский телеканал — Russia Today — транслировал, по ее мнению, «чистую пропаганду».
Накануне СМИ узнали, что президент США Дональд Трамп
готов выслать
из страны десятки российских дипломатов, если европейские союзники сделают так же. Пока дипломатов на фоне обвинений в организации химатаки в Солсбери выслали лишь из Великобритании. Россия также велела уехать 23 британским дипломатам, а также объявила о закрытии генконсульства в Петербурге и прекращении работы Британского совета, организующего ряд образовательных программ.
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