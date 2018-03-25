Вещание российских телеканалов в Европе могут ограничить из-за пропаганды

Два российских телеканала уличили в трансляции «теорий заговора» и пропаганды на европейскую аудиторию. Для работы НТВ РЕН ТВ используют полученную в Британии лицензию, и теперь звучат призывы принять меры, сообщает

Публикация издания сосредоточена на разъяснении механизма вещания в Евросоюзе и отдельных злоупотреблениях, которые были зафиксированы за годы работы. О конкретных мерах по отношению к российским телеканалам данных у прессы пока нет.

The Telegraph сообщает, что российское ТВ использовало Великобританию в качестве центра для распространения пропагандистских идей и «теорий заговора» о недавнем отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Британские официальные лица утверждают, что атака была осуществлена с помощью разработанного в СССР химического вещества «Новичок» и обвиняют в ее организации Россию

Издание объясняет, что правила Евросоюза позволяют вещателям транслировать свои передачи на территории всех стран-членов, даже если телеканалы зарегистрированы только в одном государстве. Для НТВ и РЕН ТВ такой платформой стала Британия. Как отмечает, регулятор в «стране происхождения», в данном случае в Великобритании, несет исключительную ответственность за контроль над каждой зарегистрированной вещательной компанией. Газета, однако, указывается, что несмотря на многочисленные нарушения правил Ofcom за годы работы, лицензия у российских вещателей не отозвана.

В качестве примера The Telegraph разбирает вещание на Латвию . На аудиторию это страны Балтии транслировались призывы подписать петицию, инициирующую референдум по изменению конституции Латвии, а также ложное утверждение о том, что инициатива была одобрена латвийским избиркомом. Газета указывает, что такие передачи вызывают «серьезную обеспокоенность» у союзников Великобритании в странах, соседствующих с РФ.

Посол Латвии в Великобритании Байба Браже призвала Ofcom «делать больше» для соблюдения правил. Она призвала к изменениям в правилах ЕС, которые могли бы позволить вмешиваться в конфликтные ситуации местным регуляторам. Также Браже добавила, что еще один российский телеканал — Russia Today — транслировал, по ее мнению, «чистую пропаганду».

готов выслать