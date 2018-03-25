В Оренбуржье появится специализированное здание для архива

Оренбургской области 23 марта провели расширенное заседание коллегии комитета по делам архива, где подвели итоги работы за прошедший год и наметили основные направления развития. Председатель комитета по делам архивов Оренбуржья Владимир Рубин сообщил важную новость — принято решение о строительстве специализированного здания для архива.

В 2017 году насчитали 106 644 пользователей архивной информацией, было проведено 857 мероприятий. Архив тесно сотрудничал со школами, вузами, музеями, театрами и библиотеками.

По итогам прошлого года архивистами области исполнено свыше 80 тысяч запросов социально-правового характера, из них 82% с положительным результатом.

«С целью расширения источниковой базы, повышения уровня открытости документальных фондов продолжена работа по рассекречиванию документов Оренбургским государственным архивом социально-политической истории, — сообщил Владимир Рубин. — В настоящий момент рассекречено 23% документов от общего количества дел, находящихся на хранении в архиве».

В этом году архивисты представят научно-популярную энциклопедию «Православные исторические храмы Оренбуржья». Главная цель издания — сохранение и восстановление истории объектов культурного наследия религиозного назначения.