В Пермском крае спасатели нашли замерзающую в сугробе женщину

Путь между прикамским селом Култаево и деревней Косотуриха — 5 километров. Летом его спокойно можно пройти пешком за час, зимой эта затея чуть не закончилась трагически. Одна местная жительница решила добраться до деревни по заснеженному полю. Но не рассчитала силы, застряла в сугробах и чуть не замёрзла. К счастью, у женщины был с собой телефон, и она набрала спасателей.

«Сообщение от заявительницы поступило в дежурную часть пермской краевой службы спасения 20 марта, — сообщает сайт краевых спасателей. — Спасатели выехали на поиски. Прибыв в район поиска, приступили к розыскным мероприятиям на снегоходе. Глубина снега достигала полутора метров. Женщина была найдена и доставлена в безопасное место».