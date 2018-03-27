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В Пермском крае спасатели нашли замерзающую в сугробе женщину
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В Пермском крае спасатели нашли замерзающую в сугробе женщину 

АиФ Пермь 45 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Путь между прикамским селом Култаево и деревней Косотуриха — 5 километров. Летом его спокойно можно пройти пешком за час, зимой эта затея чуть не закончилась трагически. Одна местная жительница решила добраться до деревни по заснеженному полю. Но не рассчитала силы, застряла в сугробах и чуть не замёрзла. К счастью, у женщины был с собой телефон, и она набрала спасателей.
«Сообщение от заявительницы поступило в дежурную часть пермской краевой службы спасения 20 марта, — сообщает сайт краевых спасателей. — Спасатели выехали на поиски. Прибыв в район поиска, приступили к розыскным мероприятиям на снегоходе. Глубина снега достигала полутора метров. Женщина была найдена и доставлена в безопасное место».
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