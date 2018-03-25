Китайские специалисты разрабатывают ЛА изменяемой конфигурации на основе строения брюшка пчелы

Пекин, 25 марта / Синьхуа / — Китайские специалисты разрабатывают летательный аппарат /ЛА/ изменяемой конфигурации, вдохновившись строением пчел. Об этом рассказали в Китайском НИИ ракетных технологий /CALT/.

Как сообщается на сайте CALT, разработчики данного ЛА намерены за счет изменяемой конфигурации снизить сопротивление в полете и таким образом повысить топливную эффективность.

По словам конструктора Ху Готуня, аэрокосмический ЛА, который будет вылетать за пределы атмосферы, при обратном вхождении в атмосферу будет временно переходить в режим инерционного парения.

"Мы черпали вдохновение в строении брюшка пчел, которое позволяет им свободно сгибаться и контролировать направление полета", — рассказал Ху Готунь.

На основании гибкого строения пчелиного брюшка специалисты CALT разработали для ЛА носовой обтекатель, который меняется на разных стадиях полета.

В ходе испытаний они обнаружили, что изменяющийся носовой обтекатель позволяет снизить аэродинамическое сопротивление более чем на 20 процентов.

"Снижение аэродинамического сопротивления позволяет повысить эффективность использования топлива, что в свою очередь имеет большое значение для коммерческого аэрокосмического рынка", — отметил Ху Готунь. -0-