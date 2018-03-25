Олег Кобяков: Курганских чиновников премируют, их хочется поздравить! 

Олег Кобяков, член Общественного совета по вопросам развития здравоохранения при Департаменте здравоохранения Курганской области, о региональной информационной повестке для ИА «Уральский меридиан»:
Новость о школьнице из зауральского Шадринска, устроившей «трэш» своим одноклассникам прямо во время учебного процесса, буквально взорвала информационное пространство, как в России, так и за рубежом. Русская служба «BBC» уже через несколько часов после трагического происшествия в школе опубликовала статью под заголовком — «В Курганской области школьница открыла стрельбу из пневматики». В то время как мировые СМИ просто констатировали факты, российские журналисты пытались понять причины шадринской трагедии. В этой связи интересна публикация Елены Бердниковой в «Новой газете» Журналист отмечает, что проблемы в системе образования Курганской области копились годами, когда представители власти «ушами не пользуются по назначению — не слышат, не слушают, — подобное неизбежно». Конфликты между школьниками были всегда (вспомним советский фильм «Чучело», где показывается как изощрённо дети «гнобили» свою одноклассницу).
Однако, сегодня, родителей волнует вопрос — как сохранить здоровье и безопасность своих детей во время учебных занятий в стенах школы? Казалось бы, ответ простой, есть же охрана на вахте (её обычно несут женщины «в годах»), классные руководители и школьные психологи, они должны следить за ситуацией в детском коллективе. Формально, так и происходит, но, можем ли мы быть уверены в высоком качестве работы психолога, зарплата которого составляет 6 тысяч 999 рублей (это «грязными», на руки-то ещё меньше получают!). Кто-то скажет, что психолог трудился на полставки, то есть, была бы полная ставка — на руки можно получить аж 12 тысяч рубликов, а за такие деньги грех жалеть себя на работе. За классное руководство педагогам доплачивают по 40 рублей за каждого ученика, закреплённого класса, в месяц. А вот бумажной отчётности с них требуют «горы», при этом, поговорить «по душам» с детьми бывает просто некогда. Интересно, что думают по этому поводу зауральский губернатор или детский омбудсмен из Москвы (их зарплаты больше учительских в сотни раз!)? Совещание с курганским руководством подтолкнуло московскую чиновницу к ценному выводу, так как по его итогам «будут пересмотрены подходы в оценке эффективности работы системы профилактики», — написала омбудсмен Анна Кузнецова на своей странице в Facebook. Трагедия в шадринской школе скоро забудется, оплата труда нищих и униженных педагогов лучше не станет. Родителям школьников можно посоветовать рассчитывать только на себя, внимательно следить за эмоциональным состоянием детей и не ждать — «когда гром грянет», заметили, что ребёнку плохо в коллективе — переводите его в другую школу или на иные формы обучения!
В Зауралье подвели итоги президентских выборов, по сравнению с другими регионами УРФО явка в Курганской области была ниже, особенно в Кургане, где около 43% избирателей проигнорировали выборы и не пришли на участки для голосования. Из тех, кто пришёл на выборы, более 73% поддержали Владимира Путина. По существу вся политическая система у нас держится теперь на доверии к одному человеку. «Губернатор Курганской области Алексей Кокорин намекнул на совещании по итогам выборов президента России, что сигнал получен, и в ситуации с низкой явкой необходимо разобраться». В недалёком будущем нас ждут выборы городских и областных законодателей, явка по областному центру прогнозируется некоторыми экспертами (неофициально) в пределах 30 процентов. Несмотря на то, что областной центр показал самую низкую электоральную активность в регионе, интернет-газета «ZNAK» отметила высокую оценку эффективности городских чиновников со стороны региональных властей — их «признали лидерами среди муниципальных команд в 2017 году». Курганские чиновники получат хорошие премии, с чем их, конечно же, хочется искренне поздравить!
Фото пресс-службы Губернатора Курганской области