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В этом году дороги Пензы лучше «пережили» зиму
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В этом году дороги Пензы лучше «пережили» зиму 

PNZdrive 47 минут назад
Фото: PNZdrive
В областном центре начались работы по устранению дефектов дорог, которые образовались в зимний период. Среди «проблемных» участков — Гагаринский путепровод. В минувшую субботу, 24 марта, заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин на месте проконтролировал осуществление превентивных мер, направленных на предотвращение дальнейшего разрушения дорожного полотна.
Ильин пояснил, что для обеспечения безопасности дорожного движения повреждения будут ликвидироваться на всех дорогах, даже тех, которые попали в программу «Безопасные и качественные дороги» на 2018 год. Для того чтобы побыстрее заделать ямы на пензенских дорогах, собираются взять в аренду еще одну установку «Кохер», а на следующей неделе запустить асфальтобетонный завод. Кроме того, для увеличения производительности работ рассматривается возможность аренды еще одного термосбункера.
В пресс-службе мэрии также отметили, что в этом году пензенские дороги лучше «пережили» зиму: благодаря реализации программы «Безопасные и качественные дороги» городским магистралям требуется меньше «заплаток».
«Если в прошлом году общая площадь разрушений была около 86 тысяч кв. метров асфальтового покрытия, то в этом — прогнозируем порядка 35 тысяч кв. метров», — пояснил Юрий Ильин.
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