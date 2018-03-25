В Екатеринбурге десятки домов оставят без электричества 

В понедельник в нескольких десятках домов в Екатеринбурге отключат электроэнергию. Как сообщается на сайте администрации Ленинского района, 26 марта «Екатеринбургская электросетевая компания» прекратит подачу электричества с 9.00 до 17.00.
Список домов, которые на день останутся без света:
ул. Городская, 1, 1-г, ул. Гаражная, 1–31, 2,4,6, 10–18 ул. Двинская, 13 ул. Европейская, 11–53, 12,26, 28, 32–54 ул. Историческая, 1,1а,1б,7,5,6,9, 11,4, 4-а, 62, 74 ул. Кичигинская, 5,11,15,17,25,29,71,2–10,14,16 ул. Комбинатская, 6,6а,8,10, 18 ул. Узорная, 1-а, 35, 10, 14, 34, 36, 42, 108 ул. Цыганская, 3–7,11,17,19,49–53,59–63,67,71,73,73а,79,83,93,95, 2, 2-а, 4, 8, 12–16 пер. Кособродский, 1–11, 29–41, 2, 4, 8, 16, 18, 22–28, 32, 44, 50, 68 пер. Облепиховый, 3,7,9,13–21, 23–37, 8, 20–30,38, 42, 44 ул. МК-17, стр.29,72 Под отключение попадут и дома в нескольких садовых товариществах: «Надежда» (ул. Узорная), «Солнечная Долина» (ул. Двинская), «Арендатор», «Академстрой», «Мечта», «Здоровье» (ул. Городская, 1-а).