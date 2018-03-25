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Мы не хотим утонуть! Видео 9-метровых волн от пассажиров лайнера
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Мы не хотим утонуть! Видео 9-метровых волн от пассажиров лайнера 

Don't Panic 55 минут назад
Фото: Don't Panic
Высота помпезного круизного лайнера Anthem of the Seas сравнима с высотой пятнадцатиэтажного дома — знаменитый «Титаник» на его фоне смотрелся бы обычным прогулочным катером. Но для океана судно любых размеров всего лишь скорлупка, которой можно поиграть в свое удовольствие.
Пассажирам Anthem of the Seas пришлось воочию узреть гнев Посейдона. Судно попало в шторм на рейсе из Нью-Йорка во Флориду и, судя по видеозаписи, многие путешественники сочли этот рейс своим последним приключением.
Один из пассажиров снимал девятиметровые волны с третьей палубы. Представьте, какие ощущения должен испытывать человек, когда на такой высоте вода начинает закрывать иллюминатор!
По счастью, из шторма лайнер вышел практически невредимым. Из шести тысяч пассажиров незначительно пострадали лишь четверо — можно сказать, легко отделались.
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