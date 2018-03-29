Круизный лайнер-гигант «Симфония морей»

В порту Малага представили крупнейший в мире круизный лайнер «Симфония морей» (Symphony of the Seas). Он официально передан французскими верфями компании Royal Caribbean. Об этом сообщает газета El Pais.

По вместительности «Симфония морей» бьет рекорд своего предшественника — «Гармонии морей»: лайнер составляет 362 метра в длину и 72,5 метра в высоту. Строительство судна заняло три года, стоимость проекта составила $1,3 млрд

В распоряжении пассажиров 18 полноразмерных палуб, 2775 кают различного класса и 20 разнообразных ресторанов и кафе. На борту судна будут работать казино, аквапарк, кинотеатр, танцпол, мини-гольф, бионический бар с роботами-официантами и многое другое. Одновременно на борту лайнера могут находиться более 8 тыс. человек.