Как выглядит крупнейший в мире круизный лайнер «Симфония морей»

«Симфония морей» (Symphony of the Seas) — крупнейший в мире круизный лайнер — 23 марта был передан французским судостроителем STX американскому гиганту Royal Caribbean International.

Недавно на судне были сделаны последние приготовления перед его первым рейсом в Средиземное море.

Стоимость судна оценивается в 1,35 млрд долларов США, вес лайнера — 228 000 тонн, а длина составляет 362 метра, что всего на 20 метров меньше, чем высота Эмпайр-стейт-билдинг.

Строившийся в течение двух лет, лайнер способен разместить 8000 человек, включая 2200 сотрудников.

Из достопримечательностей судна можно выделить трамплин, ледовый каток, мини-поле для гольфа, альпинистские стены, симулятор серфинга, полноразмерную баскетбольную площадку и казино.

На снимке: впечатляющий вид с палубы на центральный парк, демонстрирующий грандиозность судна.

Судно весом 228 000 тонн было названо «игровой площадкой для гостей всех возрастов».

«Симфония» начала свое первое путешествие по Средиземному морю в субботу утром. Прежде чем отправиться в свой родной порт в Майами , судно направилось в Малагу в Испании

На снимке зрители машут вслед отплывающему кораблю, желая ему счастливого пути.