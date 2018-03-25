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Рукоделие — от хобби до своего дела: YouTube-канал недели
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Рукоделие — от хобби до своего дела: YouTube-канал недели 

BurdaStyle.ru 1 час назад
Фото: BurdaStyle.ru
Фото: YouTube/NastyaMadeira
Канал Анастасии Мадейры на YouTube «Мастер в порядке» адресован в первую очередь тем, кто хочет начать зарабатывать своим хобби или научиться делать это более эффективно. Но по большому счёту этот канал будет полезен вам, и если вы не планируете превращать хобби в профессию. В регулярных выпусках своего видеоблога Анастасия поднимает самые разные темы, волнующие рукодельников и рукодельниц, от поиска вдохновения или новых интересных видов творчества до способов продвижения в интернете и секретов ведения личной бухгалтерии.
Фото: ВК/mvporiadke
За несколько лет Анастасия сама прошла весь путь от начинающей рукодельницы до успешного мастера. В видеоблоге она говорит о своих секретах, ошибках и открытиях, рассказывает истории добившихся успеха мастеров, приглашает гостей, устраивает конференции для обмена опытом.
Как рукодельнице раскрутить свой аккаунт в Instagram? Что делать, если нет своих идей? Как отличаться от конкурентов? Как эффективно работать дома? Как найти или вернуть вдохновение? Нужен ли вам свой YouTube-канал? Как найти дело своей жизни? Что делать, если руки опустились? Как рассчитать цену своей работы? Эти и десятки других интересных и важных вопросов поднимает Анастасия в своём видеоблоге. Отдельное внимание стоит обратить на рубрику о вдохновляющих историях заработка на рукоделии. По сути, это истории людей, которые не только научились получать неплохие деньги, превратив хобби в профессию, но главное — сумели изменить себя и свою жизнь так, чтобы ежедневно заниматься тем, что нравится, получая радость и делясь ею с другими людьми.
Канал Анастасии Мадейры на YouTube: youtube.com/user/NastyaMadeira
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