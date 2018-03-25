Валерий Амиров: оппозиционный Екатеринбург поддержал Путина

Информационные акценты уходящей недели для ИА «Уральский меридиан» расставил доцент факультета журналистики УрФУ им. Б. Н. Ельцина Валерий Амиров:

Центральными событиями екатеринбургской медианедели стали, как мне кажется, итоги президентских выборов, которые не удивили, разумеется, результатом, но впечатлили явкой и процентами, которые получил избранный глава государства.

Пожалуй, речь идет о втором случае в истории современной столицы Урала, когда избиратели голосуют настолько консолидировано и массово. Первыми был знаменитый референдум «да, да, нет, да» и выборы, связанные с нашим земляком — Б. Ельциным . Тогда голосовали еще дружнее, но и политическая обстановка была совсем иной.

Всегда и всему оппозиционный Екатеринбург не просто пришел на избирательные участки, но и решительно поддержал В. Путина . Что стало основанием для столь однозначного голосования — на это лучше ответят политологи. Мое мнение — сказалась внешнеполитическая ситуация и особенно круговерть с английским пациентом Скрипалем. Это, конечно, сплоченность. Правда, не очень понятно насколько устойчивая.

Вторым поводом стал снос направленным взрывом недостроенной телебашни, вызвавший, говоря мягко, неоднозначные оценки журналистов и лидеров мнений в соцсетях. За башню очень многие обиделись. Дело, думается, не в самой конструкции, в таком виде башня Екатеринбургу была нужна вряд ли, а в ставшей уже традиционной нахрапистости УГМК , раз за разом отказывающейся от какого-то разговора с жителями. Для многих башня имела и ностальгический смысл, все-таки она связывала нас с советскими временами. Снос башни превратился в шоу, но шоу какое-то грустное…

На фото: митинг за честные выборы 4 февраля 2012 года в Екатеринбурге, автор — xnikto.livejournal.com