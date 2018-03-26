«Красавица растет»: в сети появилось редкое фото младшей дочери Игоря Крутого

Супруга знаменитого российского композитора Игоря Крутого Ольга поделилась с интернет-сообществом редким снимком своей младшей дочери Александры, которая, по общему мнению подписчиков своей мамы, превратилась в настоящую красавицу.

Новый снимок в Инстаграм-аккаунте супруги известного композитора Игоря Крутого Ольги взбудоражил интернет-сообщество, ведь на нем впервые за долгое время вместе с мамой позировала младшая дочь, 14-летняя Александра. Девушка-подросток, в отличие от своей старшей сестры Виктории, не стремится к популярности и предпочитает вести закрытый от посторонних глаз микроблог, доступ в который не так-то просто получить.

За взрослением младшей наследницы Игоря Яковлевича поклонники его творчества могут наблюдать лишь изредка по скромным семейным снимкам, которые время от времени появляются в аккаунтах ее матери и старшей сестры. Так, накануне Ольга решила показать подписчикам, как сильно повзрослела ее дочь. Совместный снимок двух любимых женщин маэстро вызвал настоящий ажиотаж в сети, ведь девушка заметно повзрослела за последнее время и превратилась из несуразного подростка в настоящую красавицу, составив достойную конкуренцию своей старшей сестре.

«Как она повзрослела, расцвела» «Красивая девочка, очень! Саша — папина девочка, так мне кажется» «Саша такая красотка стала» «Так выросла Александра, очень похорошела…» «Красавица растет! Прям оперилась вся» «Как выросла Ваша дочь, стала такой красавицей!» «Как Саша изменилась в лучшую сторону. Прям куколка стала» Стоит отметить, что сама Ольга, несмотря на свой солидный возраст, находится в потрясающей форме, что демонстрирует поклонникам с завидной регулярностью. К примеру, далеко не каждая женщина в 54-летнем возрасте отважится надеть облегающее платье с откровенным вертикальным разрезом, демонстрирующим голое тело.