Труп мужчины обнаружили возле жилого дома в Бийске 

Труп мужчины обнаружили возле подъезда жилого дома на ул. Пугачева, 15 в Бийске. Софья Сизинцева выложили фото в группе «Инцидент Бийск», чтобы узнать, что произошло.
Официальной информации от МВД и СУ СКР по Алтайскому краю пока нет, но очевидцы утверждают, что мужчину убили, на его руках были наручники. Бийчане пишут в комментариях, что этот район неблагополучный: «50% переехали сюда с бараков, много алкоголиков и т.д. У меня друг там хотел квартиру купить, прошел по подъездам, посмотрел и … передумал», «Правильно, что не купил, нам тут из-за соцнайма еще два года перекантоваться. Район, конечно, сразу хотелось сменить, когда тут только жилье получали… ».