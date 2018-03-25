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Труп мужчины обнаружили возле жилого дома в Бийске
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Труп мужчины обнаружили возле жилого дома в Бийске 

АиФ — Алтай 43 минуты назад
Фото: АиФ - Алтай
Труп мужчины обнаружили возле подъезда жилого дома на ул. Пугачева, 15 в Бийске. Софья Сизинцева выложили фото в группе «Инцидент Бийск», чтобы узнать, что произошло.
Официальной информации от МВД и СУ СКР по Алтайскому краю пока нет, но очевидцы утверждают, что мужчину убили, на его руках были наручники. Бийчане пишут в комментариях, что этот район неблагополучный: «50% переехали сюда с бараков, много алкоголиков и т.д. У меня друг там хотел квартиру купить, прошел по подъездам, посмотрел и … передумал», «Правильно, что не купил, нам тут из-за соцнайма еще два года перекантоваться. Район, конечно, сразу хотелось сменить, когда тут только жилье получали… ».
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