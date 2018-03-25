CNN: Пол Маккартни присоединился к «Маршу за нашу жизнь» в Нью-Йорке

ТАСС , 25 марта. Музыкант Пол Маккартни принял в субботу участие в «Марше за нашу жизнь» в Нью-Йорке , участники которого требуют ужесточить контроль над оборотом оружия. Об этом сообщила телекомпания CNN.

Маккартни, одетый в черную футболку с надписью «Мы можем закончить вооруженное насилие», присоединился к маршу, по его словам, «чтобы поддержать людей». «Один из моих лучших друзей был убит в результате вооруженного насилия тут неподалеку, поэтому это для меня важно», — заявил музыкант.

Солист, композитор и гитарист ливерпульской четверки Джон Леннон был застрелен фанатиком, когда вышел из своего дома в Нью-Йорке в декабре 1980 года.

В субботу сотни тысяч американцев вышли на улицы городов с требованием к Конгрессу ужесточить контроль над оборотом оружия в США . Акции были организованы примерно в 800 городах во всех 50 штатах страны. Самый грандиозный «Марш за нашу жизнь» прошел в Вашингтоне. По оценкам властей, в нем приняли участие до 500 тыс. человек.