Ещё
CNN: Пол Маккартни присоединился к «Маршу за нашу жизнь» в Нью-Йорке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

CNN: Пол Маккартни присоединился к «Маршу за нашу жизнь» в Нью-Йорке 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 25 марта. Музыкант Пол Маккартни принял в субботу участие в «Марше за нашу жизнь» в Нью-Йорке, участники которого требуют ужесточить контроль над оборотом оружия. Об этом сообщила телекомпания CNN.
Маккартни, одетый в черную футболку с надписью «Мы можем закончить вооруженное насилие», присоединился к маршу, по его словам, «чтобы поддержать людей». «Один из моих лучших друзей был убит в результате вооруженного насилия тут неподалеку, поэтому это для меня важно», — заявил музыкант.
Солист, композитор и гитарист ливерпульской четверки Джон Леннон был застрелен фанатиком, когда вышел из своего дома в Нью-Йорке в декабре 1980 года.
В субботу сотни тысяч американцев вышли на улицы городов с требованием к Конгрессу ужесточить контроль над оборотом оружия в США. Акции были организованы примерно в 800 городах во всех 50 штатах страны. Самый грандиозный «Марш за нашу жизнь» прошел в Вашингтоне. По оценкам властей, в нем приняли участие до 500 тыс. человек.
Поводом для массовых протестов стала бойня в школе города Паркленд (штат Флорида): в ней 14 февраля один из бывших учащихся этого заведения 19-летний Николас Круз расстрелял 17 человек. Именно школьники из Паркленда стали инициаторами проведения в Вашингтоне такого масштабного марша.
ТАСС: последние новости
Около 200 человек из ближнего зарубежья переселились в Приморье в 2018 году Первый международный гастрономический фестиваль стартовал в Дагестане На Кавказе отпразднуют Навруз, "День поля" и адыгский Новый год
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США подошли к «самому опасному моменту в истории»22
В Лондоне верят в восстановление отношений с РФ286
Украина объяснила принесение флота в жертву68
В Европе признались в любви к РФ и Путину324
Смелые фото «русской Кардашьян» взорвали Сеть219
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия
02:23
Садальский рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
01:35
Экс-жена Джигарханяна заговорила о ребенке от актера
Шоу-бизнес
02:06
Песков рассказал о дискомфорте из-за дела Скрипаля
Политика
01:08
На Украине презентовали новый командирский автомобиль
Армия Украина
02:12
Собчак напомнила о своей беременности
Шоу-бизнес
00:57
«Курящая» слониха удивила ученых
Наука и техника
01:39
Грудинин записал видео сбривания усов
Политика
01:26
Васильева спасла умирающего Добронравова
Шоу-бизнес
Порошенко выдвинул России новое обвинение
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение