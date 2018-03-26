Ещё
В зоопарке Барнаула поселилась краснокнижное животное — сибирская кабарга
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В зоопарке Барнаула поселилась краснокнижное животное — сибирская кабарга 

АиФ — Алтай 51 минуту назад
Фото: АиФ - Алтай
Сотрудники барнаульского зоопарка рассказали о новом обитателе — сибирской кабарге, которая поселилась в зоопарке осенью прошлого года.
Животное занесено в Красную книгу России и в международную книгу. С каждым годом популяция сибирской кабарги сокращается. Несмотря на то, что в неволе ее содержать очень сложно, сотрудники зоопарка решили попробовать. Они приложили максимум усилий, чтобы создать для нового обитателя все условия. Так, из Горного Алтая была завезена целая машина веток, поросших лишайником. Это помогло животному благополучно перезимовать. Сибирскую кабаргу поселили в вольер с косулями, но летом у нее появится отдельное жилье.
«Когда несколько лет тому назад я начал формировать коллекцию зоопарка, моим главным желанием было создание Алтайского зоопарка… Ведь фактически никто из опрошенных детей ни разу в жизни не видел кабаргу, росомаху. Но попытки купить животных, занесенных в Красную книгу России, не увенчались успехом в те годы», — рассказывает директор зоопарка Сергей Писарев.
АиФ — Алтай: последние новости
В Бийске подъезд многоквартирного жилого дома затопило талой водой В Алтайском крае снова будут перекрывать движение из-за военных учений В Барнауле сфотографировали серую цаплю, поймавшую лягушку
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трагедия в Кемерово: дети звонили родным попрощаться146
Задержана владелица сгоревшего в Кемерово ТЦ280
МВД и СБ Украины перешли на сторону России737
Даже слышать не хотят: как соседи России забывают русский354
Пучков поручил вести проливку ТЦ в Кемерово только снаружи18
Видео
Пожар в кемеровском ТЦ сняли с квадрокоптера
Пожары Происшествия
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
01:22
При пожаре в ТЦ в Кемерове 17 человек пропали без вести
Происшествия
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
02:41
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова
Шоу-бизнес
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение