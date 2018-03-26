Сотрудники барнаульского зоопарка рассказали о новом обитателе — сибирской кабарге, которая поселилась в зоопарке осенью прошлого года.
Животное занесено в Красную книгу России и в международную книгу. С каждым годом популяция сибирской кабарги сокращается. Несмотря на то, что в неволе ее содержать очень сложно, сотрудники зоопарка решили попробовать. Они приложили максимум усилий, чтобы создать для нового обитателя все условия. Так, из Горного Алтая была завезена целая машина веток, поросших лишайником. Это помогло животному благополучно перезимовать. Сибирскую кабаргу поселили в вольер с косулями, но летом у нее появится отдельное жилье.
«Когда несколько лет тому назад я начал формировать коллекцию зоопарка, моим главным желанием было создание Алтайского зоопарка… Ведь фактически никто из опрошенных детей ни разу в жизни не видел кабаргу, росомаху. Но попытки купить животных, занесенных в Красную книгу России, не увенчались успехом в те годы», — рассказывает директор зоопарка Сергей Писарев.