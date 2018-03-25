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В красноярских дворах с потеплением начинает проваливаться асфальт
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В красноярских дворах с потеплением начинает проваливаться асфальт 

АиФ Красноярск 2 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
В центре Красноярске на месте ремонта образовалась дыра в асфальте. Об этом в социальной сети написал красноярсец Александр Пустоваров.
Как следует из сообщения, трубы по адресу Республики, 42 меняли в декабре, и в качестве работы у него есть сомнения. По словам мужчины, порыва трубы и подтопления не было, но в конце декабря, прямо перед праздниками рабочие принесли пластиковые трубы и установкой для горизонтального бурения разрыли яму. При этом новый асфальт был положен летом 2016 года. Теперь наспех положенный асфальт провалился. Александр предполагает, что в апреле, когда потекут ручьи, ситуация станет еще хуже.
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