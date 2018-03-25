Беспилотные тракторы на хлопковых полях в Синьцзян-Уйгурском АР

Кучэ /Синьцзян/, 24 марта / Синьхуа / — На фото — беспилотные тракторы на хлопковых полях в волости Яха в уезде Кучэ /Синьцзян-Уйгурский АР, Северо-Западный Китай /. «Умные» трактора оснащены системой автоматической навигации и могут самостоятельно выполнять полевые работы, включая вспашку и посев. Фотографии Синьхуа/Ху Хуху

Кучэ /Синьцзян/, 24 марта /Синьхуа/ — На фото — беспилотные тракторы на хлопковых полях в волости Яха в уезде Кучэ /Синьцзян-Уйгурский АР, Северо-Западный Китай/. «Умные» трактора оснащены системой автоматической навигации и могут самостоятельно выполнять полевые работы, включая вспашку и посев. Фотографии Синьхуа/Ху Хуху

Кучэ /Синьцзян/, 24 марта /Синьхуа/ — На фото — беспилотные тракторы на хлопковых полях в волости Яха в уезде Кучэ /Синьцзян-Уйгурский АР, Северо-Западный Китай/. «Умные» трактора оснащены системой автоматической навигации и могут самостоятельно выполнять полевые работы, включая вспашку и посев. Фотографии Синьхуа/Ху Хуху

Кучэ /Синьцзян/, 24 марта /Синьхуа/ — На фото — беспилотные тракторы на хлопковых полях в волости Яха в уезде Кучэ /Синьцзян-Уйгурский АР, Северо-Западный Китай/. «Умные» трактора оснащены системой автоматической навигации и могут самостоятельно выполнять полевые работы, включая вспашку и посев. Фотографии Синьхуа/Ху Хуху

Кучэ /Синьцзян/, 24 марта /Синьхуа/ — На фото — беспилотные тракторы на хлопковых полях в волости Яха в уезде Кучэ /Синьцзян-Уйгурский АР, Северо-Западный Китай/. «Умные» трактора оснащены системой автоматической навигации и могут самостоятельно выполнять полевые работы, включая вспашку и посев. Фотографии Синьхуа/Ху Хуху

Кучэ /Синьцзян/, 24 марта /Синьхуа/ — На фото — беспилотные тракторы на хлопковых полях в волости Яха в уезде Кучэ /Синьцзян-Уйгурский АР, Северо-Западный Китай/. «Умные» трактора оснащены системой автоматической навигации и могут самостоятельно выполнять полевые работы, включая вспашку и посев. Фотографии Синьхуа/Ху Хуху