Огромная дыра на перекрестке в центре Новосибирска стала звездой соцсетей

Видео многометрового провала асфальта в центре Новосибирска появилось в социальных сетях. Впечатляющую дыру на перекрестке новосибирцы успели заснять не только с сотовых телефонов, но и запустили ради такого дела квадрокоптер в небо.

Напомним, днем 24 марта на перекрестке ул. Советской и Вокзальной магистрали из-под земли прорвался грязевой гейзер, который быстро затопил дорогу потоками мутной воды. Коммунальная авария случилась из-за прорыва чугунной трубы. Вода размыла асфальт, на перекрестке образовалась огромная дыра.

По словам коммунальных служб, работы по ликвидации порыва должны завершиться 25 марта. Движение на аварийном участке не перекрыто, водители объезжают яму, обнесенную аварийной лентой.