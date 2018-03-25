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Создан прибор, собирающий воду даже из воздуха пустыни
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Создан прибор, собирающий воду даже из воздуха пустыни 

Свободная пресса 1 час назад
Ученые разработали «поглотитель влаги» из воздуха. Уникальное устройство было выпущено в США и уже доказало свою эффективность в условиях засушливого климата. Сообщается, что даже в условиях экстремальной жары оно позволяет «выжать» из воздуха 250 миллилитров воды за сутки.
Прибор представляет собой камеру на металл-органическом каркасе. В верней части поглотителя установлен лист адсорбента из пористой меди черного цвета. За счет темной расцветки устройство может максимально нагреваться и сохранять тепло внутри. В нижней части при этом расположен конденсатор с теплоотведением, раскрывает подробности «МИР-24».
Ученые сообщают, что принцип работы камеры довольно прост: вода из воздуха концентрируется в адсорбирующем материале, а затем под нагревом верхней части устройства превращается в пар. После этого жидкость конденсируется под воздействием нижней части камеры.
Изобретатели уже провели тест-драйв устройства в штате Аризона, который отличается засушливым климатом. Предполагается, что изобретение станет спасением для жителей многих стран, в которых наблюдается острый недостаток питьевой воды. Отмечается, что поглотитель влаги не не требует больших расходов на эксплуатацию и при этом создает максимально чистую жидкость.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что специалисты установили точное количество пластика, которое попадает в организм с питьевой водой. Эксперты из Университета штата Нью-Йорк сообщили, что в среднем в одном литре воды, налитой в пластиковую бутылку, содержится 325 частиц микропластика.
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