Создан прибор, собирающий воду даже из воздуха пустыни

Ученые разработали «поглотитель влаги» из воздуха. Уникальное устройство было выпущено в США и уже доказало свою эффективность в условиях засушливого климата. Сообщается, что даже в условиях экстремальной жары оно позволяет «выжать» из воздуха 250 миллилитров воды за сутки.

Прибор представляет собой камеру на металл-органическом каркасе. В верней части поглотителя установлен лист адсорбента из пористой меди черного цвета. За счет темной расцветки устройство может максимально нагреваться и сохранять тепло внутри. В нижней части при этом расположен конденсатор с теплоотведением, раскрывает подробности «МИР-24».

Ученые сообщают, что принцип работы камеры довольно прост: вода из воздуха концентрируется в адсорбирующем материале, а затем под нагревом верхней части устройства превращается в пар. После этого жидкость конденсируется под воздействием нижней части камеры.

Изобретатели уже провели тест-драйв устройства в штате Аризона, который отличается засушливым климатом. Предполагается, что изобретение станет спасением для жителей многих стран, в которых наблюдается острый недостаток питьевой воды. Отмечается, что поглотитель влаги не не требует больших расходов на эксплуатацию и при этом создает максимально чистую жидкость.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что специалисты установили точное количество пластика, которое попадает в организм с питьевой водой. Эксперты из Университета штата Нью-Йорк сообщили, что в среднем в одном литре воды, налитой в пластиковую бутылку, содержится 325 частиц микропластика.