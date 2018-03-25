Как cвалку «Ядрово» избавляют от запаха

24 марта из-за жалоб населения был прекращен завоз мусора на действующее тело полигона ТБО «Ядрово» под Волоколамском . Оператором полигона был заключен договор на проведение работ по дегазации по голландской технологии Multriwell. Что представляет собой этот процесс?

Сразу стоит оговориться, что свалка «Ядрово» никуда не денется, но будет приведена в цивилизованный вид. Старый участок, он же старая карта, он же действующее тело полигона, который и стал проблемой возникновения запаха, создававшийся по устаревшим требованиям и эксплуатировавший с нарушениями, закрыт и дегазируется, в то время как новая карта, на которую продолжится завоз мусора по меньшей мере до 2030 года, будет соответствовать всем требованиям природоохранного законодательства.

Свалка «Ядрово» на спутниковой карте

Новая часть (карта) «Ядрово» построена согласно современным ужесточенным требованиям к полигонам бытовых отходов, что не позволит, по мнению властей, допустить повторения ситуации со старой частью свалки. Эта карта начнет принимать отходы 14 апреля и продолжит работать до 2030 года.

На старой части полигона ТБО к 15 июня возведут и запустят систему утилизации образующегося внутри свалки биогаза, которая будет работать как минимум 10­–15 лет, и систему сборки и очистки фильтрата — опасной для окружающей среды жидкости. До 15 июня с неприятным запахом, который источает полигон, власти будут бороться с помощью двух аэрозольных пушек, которые дважды в сутки опрыскивают «Ядрово» реагентом, улавливающим дурнопахнущий газ.

Вот как работает голландская система извлечения биогаза Multriwell. Вначале территория ТБО выравнивается и засыпается грунтом.

Устанавливается коллекторная дренажная система.

Спецтехника со сшивным агрегатом

Протыкает поверхность и устанавливает под нее гибкие шланги Multriwell V.

Вот так они устроены:

Multriwell V подсоединяются к шлангам Multriwell Н горизонтального залегания, те в свою очередь соединяются с коллекторными дренами.

Коллекторные дрены подсоединяются к газовым коллекторам.

Система извлечения газа работает от электрогенератора.

Вот так выглядит горелка для сжигания извлекаемого биогаза.

Генератор и горелка в действии.

Цель — достичь вот такой схемы полигона. К слову, из биогаза можно будет еще и генерировать электричество.

Снизу вверх: мусор, пронизанный шлангами для вывода возникающего в процессе гниения ТБО биогаза; опциональный слой из минерального материала с системой транспортировки газа к горелке; покрытие пленкой Trisopast; опциональный геосинтетический слой; опциональный дренажный слой с выводом биогаза для выработки из него электроэнергии; слой земли

В результате должна будет извлекаться биогазовая смесь (56% метана, 42% углекислого газа, 0,2% кислорода) с интенсивностью 245 Нм3/ч.

Итак, свалка вскоре заработает по всем правилам, но что будет после 2030 года? Теоретически в результате грамотной рекультивации полигон может быть переведен в статус рекреационной зоны. То есть когда-нибудь на территории закрыторго полигона «Ядрово» можно будет построить что-то вроде горнолыжного курорта.