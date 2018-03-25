AP: в американском городе спорят об установке памятника советским летчикам

НЬЮ-ЙОРК , 25 марта. / ТАСС /. Власти города Элизабет-Сити (штат Северная Каролина) продолжают споры о том, следует ли устанавливать на его территории памятник советским летчикам, погибшим во время Второй мировой войны при выполнении задач по доставке самолетов-амфибий из США в СССР. Об этом говорится в материале агентства Associated Press (AP), опубликованном в субботу.

Диапазон мнений

Как сообщалось ранее, в феврале этого года городской совет Элизабет-Сити пятью голосами против трех высказался против одобрения меморандума о взаимопонимании с Министерством обороны России по созданию монумента участникам проекта «Зебра» — секретной программы времен войны, в рамках которой советские пилоты проходили подготовку в данном городе. Агентство отмечает, что это решение было неожиданным, так как в мае 2017 года городской совет, состав которого отличался от текущего, единогласно выступил за установку памятника. По оценке агентства, споры на этот счет «спровоцировали миниатюрную холодную войну в маленьком американском городке».

При обсуждении вопроса о меморандуме многие обратили внимание на обострении политических отношений между США и РФ

"Мы живем в тревожные времена, люди обеспокоены многими вещами, — приводит агентство слова члена совета Элизабет-Сити Аниты Хаммер. «И я понимаю, что речь идет о чествовании павших героев Второй мировой войны, многие американцы, которые сражались в ней, похоронены в России. Но тогда было другое время», — отметила она.

Другой член городского совета Джонни Уолтон выразил опасения, что российская сторона может вмонтировать в памятник некое устройство для создания помех для соединения с интернетом или работы энергосетей.

Петиция в поддержку

В публикации отмечается, что местный житель Рик Бойд представил петицию в поддержку установки памятника. Документ подписали 569 человек, кроме того, по словам Бойда, еще 200 человек выступили в поддержку аналогичной петиции в интернете. Как отметил Бойд, создание монумента позволит США и РФ «показать, что в прошлом мы работали вместе, мы можем работать вместе в будущем».

Мэр Элизабет-Сити Бетти Паркер констатировала, что итог голосования мог бы быть иным, если бы оно было проведено раньше. «Я продолжаю слышать, что сейчас не такое время, чтобы заниматься чем-либо, исходящим от России», — приводит агентство ее слова.

В публикации также отмечается, что генерал ВВС в отставке Роберт Фоглсонг, возглавляющий со стороны США совместную российско-американскую Комиссию по делам военнопленных и пропавших без вести, попросил городской совет пересмотреть свое решение. Однако, по оценке агентства, на данный момент большинство в данном органе прочно придерживается прежней позиции.

История вопроса

Поставки американских самолетов-амфибий в СССР осуществлялись с лета 1944 года в рамках проекта «Зебра», гриф секретности с которого в РФ снят в 2007 году, в США — в 1994 году. Всего в Советский Союз было поставлено более 160 гидросамолетов. Авиатехнику принимали на гидроаэродроме в Элизабет-Сити советские морские летчики авиагруппы специального назначения. При перегоне этих самолетов в двух авиакатастрофах погибли 11 советских летчиков.