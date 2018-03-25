Власти Северной Каролины отказались поставить памятник советским летчикам

Власти американского штата Северная Каролина отказались установить памятник советским летчикам, погибшим в годы Второй мировой войны в ходе совместной операции с ВВС США , передает Associated Press

Сообщается, что установка памятника в городе Элизабет-Сити была давно согласована. Россия полностью брала на себя расходы, 25-тонный монумент был отлит из бронзы по заказу Министерства обороны РФ

В свою очередь, администрация города собиралась благоустроить парк, в котором должны были установить памятник.

Отмечается, что дебаты по вопросу установки памятника разобщили граждан.

«Я понимаю, что речь идет о том, чтобы почтить память героев, павших в годы Второй мировой войны, и есть американские солдаты, которые воевали на этой войне и похоронены в России. Но времена сейчас изменились», — заявила член городского совета Анита Хаммер.