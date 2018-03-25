Журналистские расследования за 19—25 марта

Источник: ПАСМИ

Семейный клан губернатора Воробьёва выводит страну в офшоры?

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв имеет очень много родственников, и все они являются преуспевающими бизнесменами. Сперва Воробьевы занимались импортом норвежского минтая, а после, за счет проникновения во власть, смогли выстроить солидную бизнес-империю, сотрудничая с лицами из ближайшего окружения Путина и другими известными миллиардерами от госслужбы. Свои интересы клан Воробьевых теперь имеет в строительстве, пищевой промышленности и банковской сфере. Проблема заключается в том, что в последнее время семейный бизнес Воробьёвых стремительно покидает российскую юрисдикцию и прописывается в офшорах. Вывод своих активов за рубеж высокопоставленное семейство, по данным открытых источников, начало еще в 2014 году и в скором времени завершит эту операцию под названием «летим на Запад».

Источник: Устав

Шувалов может лишиться лондонской недвижимости на 11 млн фунтов

Британское издание The Guardian рассказало о недвижимости «приближенных к Путину» российских олигархов в Лондоне, которые могут оказаться под ударом по новому закону либо вследствие санкций. По данным издания, бизнесмены из России скупили в Британии квартир и особняков на 1,1 млрд фунтов. Единственный в этом списке чиновник — вице-премьер российского правительства Игорь Шувалов, который, по данным журналистов, владеет апартаментами в Уйатхолле стоимостью 11 млн фунтов стерлингов. В отличие от других российских владельцев недвижимости в Великобритании , Шувалову грозит ее конфискация не только вследствие санкций, которые могут ввести в связи с покушением на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля , но и по новому закону, который дает британским правоохранителям возможность через суд обязать владельца имущества раскрыть источники средств на его покупку, если официальный доход покупателя явно не соответствует стоимости имущества.

Мистер «тугой портфель»

Министр по координации деятельности «Открытого правительства» Михаил Абызов , пожалуй, может смело именоваться самым закрытым для общественности членом российского кабмина. Чем на самом деле занимается член команды Дмитрия Медведева , похоже, не знает никто. Правда, Абызов, пожалуй, как никто другой, сумел, что называется, на полную катушку использовать свой высокий статус министра. В 2017 году, впрочем, как и в предыдущие пять лет, Абызов вошёл в список Forbs 200 богатейших бизнесменов России. Его состояние оценивается в 650 млн долларов. Но при этом на своём стуле так называемый министр без портфеля сидит, пожалуй, прочнее других. Журналисты попытались разобраться, удастся ли ему удержаться в своём кресле и после президентских выборов.

Источник: Наша версия

Кто владеет жильем в комплексе «Москва» у Кремля

Мало кто знает, какой именно жилой дом находится в максимальной близости от Красной площади. Потому что здание в Охотном ряду, 2, в котором расположен отель Four Seasons, все по старинке называют «гостиницей „Москва“». Между тем, как выяснили журналисты, около 20 тысяч квадратных метров в здании — это, по сути, квартиры, самое шикарное жилье в столице — с выходом к Кремлю. Апартаменты расположены с пятого по десятый этаж здания «Москвы». Всего в жилом комплексе — около 200 квартир площадью от 80 до 200 кв. м каждая, некоторые объединены. Арендовать здесь трехкомнатную квартиру площадью 158 кв. м на месяц можно за 1,1 млн руб., а можно и купить — за $2,4 млн За парковку придется заплатить 25 тыс. руб. в месяц, зато бассейном можно будет пользоваться бесплатно. Среди владельцев самого центрального дома в стране обнаружены структуры семьи Шуваловых, дочери сенатора Сулеймана Керимова , жен «массажиста Путина Константина Голощапова , главы «Ростеха» Сергея Чемезова и президента республики Татарстан Рустама Минниханова , бизнесмена Михаила Прохорова

Источник: Открытые медиа

Юрий Чайка доложил Владимиру Путину о нарушениях в летном отряде «Россия»

Специально созданная ​комиссия из Генеральной прокуратуры провела проверку главного летного отряда страны, который по роду своей службы обеспечивает перевозку первых лиц государства — Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Поводом для появления в офисе ФГБУ «СЛО „Россия“» представителей прокуратуры послужили скандалы вокруг отряда, произошедшие в последнее время. Генеральный прокурор Юрий Чайка распорядился выяснить все детали ситуации вокруг авиационно-технической базы, лётного комплекса и учебного центра. По результатам проверки Юрий Чайка лично представил доклад президенту России Владимиру Путину. Выводы комиссии неутешительны. В ближайшее время, по некоторым данным, материалы проверки могут быть направлены в Следственный комитет и сделаны организационные выводы с кадровыми перестановками как в транспортном управлении Управделами президента, возглавляемом генерал-майором ФСБ Андреем Тюковым, так и в самом отряде, ​которым руководит генеральный директор Константин Терещенко

Источник: ПАСМИ

Балерина, путешественница, бизнес-леди: карьера дочери Игоря Шувалова Марии

Для окончившего суперэлитную московскую школу Евгения Шувалова учеба в колледже Wellington College в английском Беркшире стала лишь периодом, а не всей жизнью за границей. Он отправился на другую сторону Евразии, на остров Русский в нескольких километрах от Владивостока . Спортивная выправка и отличное здоровье позволили Евгению Шувалову стать морским разведчиком ГРУ, а именно — бойцом суперсекретного подразделения «Холуай». Отслужив один год на Русском, Евгений Шувалов переписал свои компании на сестру-балерину, видимо, сделав выбор в пользу продолжения собственной карьеры. К 20-летней балерине Большого театра Марии Шуваловой перешла зарегистрированная в Англии компания Regional Property Developments Limited — дочерняя компания Sevenkey Limited, зарегистрированной на Багамах. Также ей досталось и ООО «Немчиново-Инвестментс», которое создано для обслуживания бывшего дома Шуваловых в Одинцовском районе Московской области. Балетная жизнь Марии Шуваловой также достаточно завидна. За два года с момента поступления в труппу юная балерина была задействована в трех постановках.

Источник: Собеседник

Сэкономили? Мэрия купила машино-места за 1 000 000 000 рублей

Московские власти покупают 135 машино-мест в «Москве-Сити» за 1 миллиард рублей. То есть одно место будет стоить около 8 млн рублей. Это следует из данных портала госзакупок. Контракт на покупку машино-мест был заключён с кипрским офшором — компанией «Фудерин трейдинг энд инвестментс лимитед» (её называют структурой Capital Group). Причём, как сказано в тендерной документации, это будет долевое строительство. Контракт фирма получила на безальтернативной основе — как единственный поставщик. Заказ размещён государственным унитарным предприятием «РЭМ». ГУП «РЭМ» — это бывшее ГУП «Московское имущество», в ведении которого находилось различное имущество города. ГУП находится в ведомственном подчинении Департамента городского имущества города Москвы . Ранее сообщалось, что структуры мэрии — департаменты экономической политики, имущества и тендерный комитет — переезжают в «Москву-Сити» для экономии.

Источник: Life

Жители Калужской области внимательно следят за событиями вокруг полигона твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в подмосковном Волоколамске . Калужане опасаются, что местные чиновники «радушно» примут «мусорную» эстафету от своих коллег в случае закрытия свалки в многострадальном Волоколамске. Опасаются, судя по всему, не зря. Власти Калужской области заявляли, что готовы принять мусор из Московского региона для переработки. Для этого калужские чиновники хотят создать новые мощности, а также загрузить существующие в области мусоросортировочные предприятия. Как выяснили общественники, в калужских деревнях Михали и Раёво Износковского района под будущие мусорные свалки власти вывели из сельхозоборота и «отрезали» от земель поселения более тысячи гектаров земель.

Следственный комитет проверяет контракты губернатора Ямала на строительство детских садов

Компания ВИС, связанная с губернатором ЯНАО Дмитрием Кобылкиным , заключила контракт на 9 млрд рублей и, по сути, дважды получила деньги из бюджета — сначала за стройку, а потом за аренду детских садов. При детальной проверке сметы проекта обнаружились принтеры и ультрабуки на общую сумму 2,5 млн рублей, кресло для заведующей одного из детских садов за 142 тыс. рублей, шкафы по 270 тыс. рублей, шторы по 203 тыс. рублей. При этом субподрядчик строительства дошкольных учреждений так и не дождался денег от ВИС и обратился в следственные органы.

Источник: ПАСМИ

Российские чиновники и депутаты не стали избавляться от иностранных финансовых инструментов

Transparency International выявил неисполнение закона «О запрете отдельным категориям лиц пользоваться иностранными финансовыми инструментами». По данным правозащитников, требования закона о запрете чиновникам и депутатам иметь счета в иностранных банках и владеть долями в иностранных компаниях, вступившего в силу в июле 2017 года, остаются только на бумаге. Большинству уличенных в таких нарушениях госслужащих удается избежать ответственности за свои заграничные владения. К примеру, закон никак не отразился на владениях депутата Госдумы от «Единой России» Андрея Голушко . В его собственности во Франции юрлицо — гражданское общество по управлению недвижимостью LA CHAPELLE. Согласно выписке, полученной на сайте Судебной канцелярии Франции 5 марта 2018 года, общество создано для покупки элитного дома с собственным бассейном в городе Мужен на Лазурном берегу недалеко от Канн . Сотрудники Transparency еще 20 сентября 2017 года обратились по этому поводу к председателю Госдумы Вячеславу Володину , но он оставил обращение без внимания.

Источник: Transparency International

Губернатор задрал цену участка Северного широтного хода

В рамках реализации уникального по своей сути проекта «Северный широтный ход», соединяющего Западную и Восточную Сибирь железнодорожной веткой, в ЯНАО в 2018 году планируют начать строительство участка железной дороги Бованенково — порт Сабетта. Инфраструктурный проект федерального уровня с 2015 года буксовал на Ямале из-за стоимости строительства, завышенной губернатором Дмитрием Кобылкиным. Скандал вышел на федеральный уровень, после чего вскрылись связи главы региона с руководством строительной фирмы и цель завышения цены.

Источник: ПАСМИ