Упитанный кот-миротворец очаровал пользователей Сети

Между двумя котами назревал нешуточный конфликт, как вдруг большой и добрый собрат буквально «зарыл топор войны» между хвостатыми.

Обезоруживающая милота пухлого кота прекратила злобный спор между двумя его собратьями.

Миротворческая миссия полосатого кота попала на видео и очаровала пользователей Сети. На первых кадрах два конфликтующих кота угрожающими воплями предупреждают друг друга о готовности вцепиться. Еще мгновение — и животные треплют друг друга — брейк — и тут он!

Мерными шажками пухлый полосатый кот подходит к месту схватки и лениво бросает себя между дерущимися. Животные на некоторое время погружаются в замешательство: один из участников драки тут же уходит, второй же ошарашенно смотрит на полосатого — такой битве помешал!

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