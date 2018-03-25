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Упитанный кот-миротворец очаровал пользователей Сети
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Упитанный кот-миротворец очаровал пользователей Сети 

Вечерняя Москва 36 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Между двумя котами назревал нешуточный конфликт, как вдруг большой и добрый собрат буквально «зарыл топор войны» между хвостатыми.
Обезоруживающая милота пухлого кота прекратила злобный спор между двумя его собратьями.
Миротворческая миссия полосатого кота попала на видео и очаровала пользователей Сети. На первых кадрах два конфликтующих кота угрожающими воплями предупреждают друг друга о готовности вцепиться. Еще мгновение — и животные треплют друг друга — брейк — и тут он!
Мерными шажками пухлый полосатый кот подходит к месту схватки и лениво бросает себя между дерущимися. Животные на некоторое время погружаются в замешательство: один из участников драки тут же уходит, второй же ошарашенно смотрит на полосатого — такой битве помешал!
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