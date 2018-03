И Трамп, и Болтон обладают взрывным характером и склонностью к стремлению уничтожить тех, кто бросает им вызов.

Временами Болтон не разделяет взгляды президента. «Лично я считаю, что нам надо увеличить уровень миграции», — написал он в Твиттере, хотя он поддержал визовый план Трампа, основанный на «заслугах».

Однако глубокие отличия между наследником нью-йоркских богачей и сыном пожарного из Балтимора заключаются в том, какой опыт и какие знания они привносят в свою работу.

69-летний Болтон долгое время работал в области внешней политики и обладает весьма солидным багажом знаний в области национальной безопасности, накопленным за последние несколько десятилетий. Его поклонники и критики также говорят о том, что он мастерски владеет искусством манипулирования бюрократическим аппаратом и процессом принятия политических решений.

Демократы и многие республиканцы долгое время презирали его за то, что он применял эти свои навыки, чтобы навязать жесткие, непримиримые взгляды, а также за его легендарно оскорбительное отношение к подчиненным и не слишком умным людям и за его творческий подход к определению правды в тех случаях, когда ему нужно достичь своих целей.

В отличие от Трампа, чья политика и партийная принадлежность часто менялись, Болтон с самого начала был истинным консерватором. Будучи еще старшеклассником, однажды он попросил освобождение от занятий на день для того, чтобы раздать брошюры в поддержку Барри Колдуотера (Barry Goldwater), кандидата в президенты на выборах 1964 года, который требовал разгромить Советский Союз, в то время уже имевший в своем распоряжении ядерное оружие.

Позже, будучи студентом Йельского университета, Болтон считал себя «консерватором-либертарианцем», о чем он написал в своей автобиографии 2007 года под названием «Капитуляция — не вариант» (Surrender Is Not an Option). Учитывая «царившие в кампусе политические взгляды», находившие отражение в студенческих забастовках и выступлениях против войны во Вьетнаме , «я с таким же успехом мог бы быть пришельцем из космоса», писал он.