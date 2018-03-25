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В Волгограде встретили Новый год по солнечному календарю
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В Волгограде встретили Новый год по солнечному календарю 

v1.ru 25 минут назад
Фото: v1.ru
В Волгограде отметили азербайджанский праздник Новруз, после которого в город должна прийти настоящая весна.
— В Азербайджане Новруз, который означает Новый год по астрономического солнечному календарю, отмечают пять дней подряд, — рассказали организаторы праздника в парке «Волгоград — Баку». — Этот праздник для нас — сама весна. Кстати, сегодня мы выбрали самую очаровательную и талантливую девушку — весну.
Встречать на своем празднике дагестанцев, осетин, чеченцев, калмыков, татар и арабов азербайджанцы решили с песнями и танцами. Радушные хозяйки, соревнующиеся за титул «Девушки весны», накормили гостей традиционными сладостями и фруктами.
— В финале мы станцевали наш народный танце вместе со всеми гостями, — уточнили в молодежной организации «АМОР». — После такого праздника в город обязательно должна прийти настоящая зима без снега и гололеда.
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