В Волгограде встретили Новый год по солнечному календарю

Волгограде отметили азербайджанский праздник Новруз, после которого в город должна прийти настоящая весна.

— В Азербайджане Новруз, который означает Новый год по астрономического солнечному календарю, отмечают пять дней подряд, — рассказали организаторы праздника в парке «Волгоград — Баку ». — Этот праздник для нас — сама весна. Кстати, сегодня мы выбрали самую очаровательную и талантливую девушку — весну.

Встречать на своем празднике дагестанцев, осетин, чеченцев, калмыков, татар и арабов азербайджанцы решили с песнями и танцами. Радушные хозяйки, соревнующиеся за титул «Девушки весны», накормили гостей традиционными сладостями и фруктами.

— В финале мы станцевали наш народный танце вместе со всеми гостями, — уточнили в молодежной организации «АМОР». — После такого праздника в город обязательно должна прийти настоящая зима без снега и гололеда.