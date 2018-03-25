Ещё
Минкультуры: заработная плата работников культуры выросла почти в три раза с 2011 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минкультуры: заработная плата работников культуры выросла почти в три раза с 2011 года 

ТАСС 27 минут назад
МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Средняя заработная плата работников федеральных учреждений культуры с 2011 по 2017 год выросла в три раза, региональных — в 2,4 раза, муниципальных — в 2,6 раз. Соответствующую статистику привели в пресс-службе Министерства культуры РФ по запросу ТАСС в преддверии Дня работника культуры.
В 2017 году в федеральных учреждениях сотрудники в среднем зарабатывали 59,56 тыс. руб. ежемесячно. Соответствующий показатель был ниже в региональных (37,82 тыс. руб.) и муниципальных (25,33 тыс. руб.).
Численность работников сферы по итогам прошлого года составила более полумиллиона человек. За четыре года, с 2013, она сократилась с 670 тыс. человек.
В то же время конкурс в подведомственные Минкультуры вузы год от года растет, заметили в пресс-службе. «За последние несколько лет этот показатель увеличился с 2,8 до 3,2 человека на место», — сообщили в ведомстве, отметив, что показатель взят по всем специальностям, не только творческим.
День работника культуры ежегодно отмечается в России 25 марта. Он был установлен указом президента России Владимира Путина от 27 августа 2007 года.
ТАСС: последние новости
Косачев: на ассамблее Межпарламентского союза в Женеве проявился "дух Санкт-Петербурга" Аналог парома в Крым покажут на выставке найденных при строительстве моста древностей Welt: глава СвДП предложил "семерке" возобновить диалог с Россией в формате G7+1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Деньги бегут из России390
Умерла первая победительница «Евровидения»13
Схватка собак и гиен попала на видео23
В ролик Кадырова попал объявленный в розыск бандит108
В Крыму ответили на угрозы украинских радикалов184
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия
02:23
Садальский рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
01:35
Экс-жена Джигарханяна заговорила о ребенке от актера
Шоу-бизнес
02:06
Песков рассказал о дискомфорте из-за дела Скрипаля
Политика
01:08
На Украине презентовали новый командирский автомобиль
Армия Украина
02:12
Собчак напомнила о своей беременности
Шоу-бизнес
00:57
«Курящая» слониха удивила ученых
Наука и техника
01:39
Грудинин записал видео сбривания усов
Политика
01:26
Васильева спасла умирающего Добронравова
Шоу-бизнес
Порошенко выдвинул России новое обвинение
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение