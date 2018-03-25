Макрон распорядился провести ревизию реестров подозрительных лиц после теракта

ПАРИЖ, 24 марта. / ТАСС /. Президент Франции Эмманюэль Макрон после теракта на юге страны, совершенного в 23 марта, дал указание правоохранительным органам на местах провести полную ревизию списков подозрительных лиц, которые состоят на учете спецслужб. Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца, выпущенном по итогам экстренного заседания Совета национально безопасности и обороны, состоявшегося в субботу.

"Министр внутренних дел [Жерар Колон] представил инструкции, переданные префектам относительно поддержания бдительности всеми службами, а президент республики [Эмманюэль Макрон] потребовал, чтобы префекты созвали на этой неделе на департаментском уровне все группы, отвечающие за отслеживание лиц, за которыми были отмечены признаки радикализации", — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Помимо этого, сообщили в пресс-службе, по итогам заявления Совбеза Макрон информировал о решении воздать национальные почести подполковнику жандармерии Арно Бельтраму, который погиб от пуль террориста в пятницу. Во время захвата заложников в супермаркете города Треб на юге страны офицер предложил поменяться местами с захваченными в плен мирными гражданами, после чего был расстрелян террористом. От полученных ранений он скончался в ночь на субботу в больнице.

"Президент республики решил, что будет организовано национальное поминовение подполковника Арно Бельтрама, который пожертвовал своей жизнью, чтобы защитить наших сограждан", — заключили в Елисейском дворце.

23 марта в Каркасоне 25-летний француз марокканского происхождения Редуан Лакдим напал на людей в автомобиле с целью угнать его: пассажир был убит, а водитель ранен. Свою вторую атаку он совершил на тренировавшихся недалеко от казармы спецназовцев, открыв по ним огонь. Затем в соседнем Требе злоумышленник захватил заложников в супермаркете. В результате погибли три человека, включая полицейского, предложившего заменить собой одного из заложников.