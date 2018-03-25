Наивным — розы, сильным — тюльпаны: а какие цветы выбираете вы?

Тюльпаны. Очень нежный и по-настоящему весенний букет получается именно из тюльпанов. Эти цветы выбирают сильные личности, которые привыкли всего добиваться своими силами. Обычно они достигают определенных высот и становятся для многих примером. Так, например, тюльпаны любили Жанна Фриске , кардинал Ришелье и Петр I.

Белые розы. Такой букет подчеркнет чистоту и наивность избранницы. Обычно его выбирают те женщины, которые считают себя сущими ангелами и не терпят лжи и предательства. А вот если подобный букетик приобретает мужчина, то он считает свою даму сердца настоящим идеалом, с которого следует сдувать пылинки. Белые розы обожают Ксения Бородинаи Мадонна.

Желтые розы. Хоть и говорят, что этот цвет к разлуке, однако многие женщины приходят в восторг именно от оригинального букетика желтых (оранжевых) роз. Такие дамы ценят независимость и ни за что не согласятся на свидание с человеком, который не пришелся им по душе. Кстати, желтые розы — одни из самых любимых у певицы Бритни Спирс

Алые розы. Это, безусловно, выбор страстных натур, которые не остановятся ни перед чем. И если им понравился избранник, то они сделают все, чтобы завоевать его сердце. Подобные букеты нравятся Монике Беллуччии Мерил Стрип

Орхидеи. Эти цветы выбирают творческие личности, тонко чувствующие, реагирующие на любые перемены. Кстати, от орхидей просто млеет Тина Канделаки , поэтому поклонники часто преподносят ей именно такой букетик.

Георгины. Это растение символизирует непостоянство и ветреность. Обычно георгины выбирают капризные и влюбчивые натуры, которые любят командовать мужчинами. Не знаем, как там насчет сложного характера, но от подобных цветов не откажется, например, Ани Лорак.

Белые гортензии. Эти цветы символизируют холодность, безразличие и бессердечие. Поэтому очень часто белые гортензии выбирают эгоистки или те девушки, которые привыкли получать от жизни все, а не довольствоваться малым. Букет белых гортензий выбирает и модель Наталья Водянова

Голубые гортензии. Это растение подойдет романтическим натурам, которые не мыслят свою жизнь без модных тенденций и хорошего шопинга. Зачастую они кажутся сильными личностями, но ночами, увы, плачут в подушку от осознания собственной слабости. Голубые гортензии просто обожает модница Селена Гомес.

Лилии. Это достаточно сложные цветы, которые, увы, подходят не всем. Многие не переносят запах лилий и предпочитают держаться от них подальше. Считается, что если мужчина выбирает букет лилий, то он определенно собирается их подарить своей коллеге или женщине, которой восхищается, но на расстоянии. К слову, лилии очень любила Людмила Гурченко , которой восхищались миллионы людей во всем мире.

Хризантемы. Считается, что это «взрослые» цветы, которые доставляют удовольствие зрелым женщинам, прекрасно разбирающимся в искусстве. И отчасти это правда. Эти цветы символизируют мудрость, высокий интеллект и ответственность. Если мужчина выбирает букетик хризантем, то он состоит со своей избранницей в серьезных отношениях, которыми очень дорожит. Эти цветы, кстати, просто обожает Вера Брежнева

Гвоздики. Многие уверены, что гвоздики не подходят на роль романтичного букета — и отчасти они правы. Дамы, которые выбирают эти цветы, подвержены меланхолии, далеки от страстных проявлений чувств и бурных выяснений отношений. Вместо этого они лучше возьмут любимую книгу, горячий шоколад и, укрывшись пледом, погрузятся в чтение. От букетика гвоздик, например, не откажется оскароносная актриса Николь Кидман

Ромашки. Букет красивых крупных ромашек порадует добрых и чутких девушек, неискушенных в любовных делах. Они, кстати, приводят в восторг и актрису Наталью Орейро , которая хоть давно уже замужем, но все еще ощущает себя молодой особой, у которой все еще впереди.

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