Человек, который продал Луну

Ежегодный фестиваль South by Southwest (SXSW), посвященный музыке, кино и технологиям, в этом году традиционно посетили множество известных личностей. Илон Маск и технический директор Google Рэй Курцвейл поспорили, угрожает ли человечеству искусственный интеллект, а гости мероприятия успели обсудить перепрошивку человеческого организма, дополненную реальность, борьбу с интернет-терроризмом и русскими троллями, блокчейн, роботов и усиление позиций женщин. Корреспондент «Ленты.ру» побывал на фестивале и поделился впечатлениями.

Обсуждение туманного будущего человечества началось с неожиданного появления Илона Маска на встрече с режиссером и актерами футуристического телесериала «Мир Дикого Запада», второй сезон которого выходит в эфир в апреле этого года. В «Мире Дикого Запада» сюжет развивается в парке развлечений, где прихоти посетителей выполняют умные роботы. «Это не очень оптимистичный сериал», — признался его режиссер Джонатан Нолан

Когда актеры рассказывали, что не имеют ни малейшего представления о содержании будущих эпизодов, а повороты сюжета на съемках их раздражают, на сцене возник Маск. «Земля — это колыбель человечества, но нельзя вечно жить в колыбели», — процитировал он Циолковского и признался, что эти слова очень его вдохновляют, ведь «жизнь не может быть лишь чередой решения мелких проблем».

Зрителям показали созданный Ноланом ролик о запуске в космос красного спорткара Tesla. Оказалось, что режиссер «Мира Дикого Запада» и Маск — друзья детства, и на следующий день фестиваля уже Нолан играл роль интервьюера в ходе часовой панели с миллиардером.

В очереди «на Маска» за мной стоял пожилой математик, работающий в Пало-Альто в Калифорнии. «Хочу понять, является ли Маск тем героем Хайнлайна, о котором я читал в детстве. Действительно ли он „Человек, который продал Луну“», — объяснил он свое присутствие.

«Нет у меня никакого бизнес-плана. Я пытался ему следовать раньше, но всегда все шло по-другому, так что я бросил это дело», — в очередной раз отвечал Маск любопытным на вопрос, как именно он работает и почему у него все получается. Затем он произнес запомнившуюся всем фразу: «Искусственный интеллект намного — и, я повторяю, намного опаснее ядерного оружия».

Оказалось, что уже в первой половине 2019 года бизнесмен намерен испытать межпланетный корабль для полетов на Марс. «Думаю, на Марсе будет прямая демократия, и все вопросы будут решаться голосованием колонистов», — предположил он.

В финале встречи на сцену вышел брат предпринимателя Кимбал Маск. Все участники нацепили ковбойские шляпы — те самые, которые накануне в рекламных целях раздавала компания HBO на площадке «Мира Дикого Запада». Вся компания, не слишком попадая в ноты, но с чувством исполнила под гитару песню My Little Buttercup.

Через час выступление Маска обсуждали уже во всех коридорах и кулуарах фестиваля.

«Он отвечал на вопросы так просто, как мог бы отвечать девятилетний мальчик! Это освежает», — заметил один из участников очередной IT-панели.

Вильям Хэрли, известный в сети как whurley, основатель ряда стартапов, включая Chaotic Moon Studios, свое выступление о квантовых компьютерах начал с заочного спора с Маском.

«Маск боится искусственного интеллекта, но я не думаю, что на это есть основания. Начнем с того, что человеческий мозг тоже квантовый. К тому же искусственный интеллект — это ведь машина. Если она взбунтуется, просто подождите, пока у нее кончится питание», — заключил Хэрли.

Мнение о безопасности искусственного интеллекта для человечества поддержал и технический директор Google в области машинного обучения Рэй Курцвейл — один из самых известных футурологов мира, прогнозы которого оказываются верными на 86 процентов. По его нынешним предположениям, к 2029 году компьютер сможет пройти тест Тьюринга — то есть станет в полной мере «думающей машиной», а к 2045 году человечество достигнет сингулярности, когда человеческий разум сольется с искусственным интеллектом. Опасность такого слияния для человека, по мнению Курцвейла, преувеличена.

«Искусственный интеллект — это инструмент для улучшения нашего мозга. Когда мы были обезьянами, у нас были короткие руки, мы использовали инструменты, чтобы увеличить расстояние, на котором мы могли что-то схватить. У нас есть инструменты, заменяющие нам физическую силу, — мы использовали их, чтобы построить это здание. Когда я был студентом, мы ездили на велосипеде в библиотеку университета, где был единственный компьютер. Теперь они лежат у нас в карманах. Это не нашествие инопланетных компьютеров с Марса, это инструменты, которые создаем мы сами», — объяснил он.

Курцвейл пообещал, что в ближайшую декаду человечество увидит прорыв в биотехнологиях, по сравнению с которыми нынешние достижения покажутся каплей в море.

«Мы движемся в сторону более устойчивого, более демократичного мира. Люди считают, что нынешние времена хуже, чем были раньше, но статистика показывает, что они ошибаются: на самом деле мир никогда не жил так хорошо», — подытожил он.

Столь обсуждаемая тема равноправия женщин оказалась актуальной и на фестивале. К примеру, модель и предпринимательница Карли Клосс рассказала об учрежденных ею бесплатных летних лагерях для девочек-подростков, где их обучают программированию.

В ходе музыкальной части фестиваля была организована площадка, посвященная борьбе с сексуальным насилием в музыкальной индустрии. Телесеть Hulu в честь второго сезона сериала «Рассказ служанки», в котором действие происходит в будущем, где мужчины под предлогом возврата к «традиционным ценностям» превратили женщин в рабынь, расставила по всему Остину стеклянные боксы с красными плащами внутри и надписью «Сопротивляйся, сестра».

А молодой девичий стартап из Калифорнии прикатил передвижной автобус — магазин вибраторов — и предложил самостоятельно собрать секс-игрушку, попутно рассказывая об особенностях женской сексуальности. За несколькими круглыми столами с деталями вибраторов собрались те, кто успел вовремя занять очередь. Примерно половину из них составляли мужчины. «И что вы планируете делать с вашим вибратором?» — спросила я соседа. «Подарю жене», — ответил он, чуть порозовев.

В рамках мощного тренда под общим тегом «робототехника» компания Sony привезла умилительного робота-щенка, с которым разрешала играть посетителям. На улицах Остина также был замечен прототип робота-автобуса компании Mercedes и автомобиль Tesla, хлопающий дверями в такт музыке.

Несколько стартапов представили умные материалы — например, ткань, способную по поту спортсмена определять состояние его здоровья. А количество привезенных на фестиваль молодыми умниками мобильных приложений перечислить невозможно.

Из посетивших SXSW знаменитостей было особенно приятно увидеть Терминатора. Арнольд Шварценеггер , известный своей неприязнью к Дональду Трампу , не упустил возможности пошутить по поводу очередного твита президента: «Я не знаю, зачем русские заставляют его говорить все эти вещи». А на вопрос, голосовал ли он за республиканца, уклончиво ответил, что выступил «за другого кандидата».

Россию и ее технологический потенциал вспомнил, кажется, только Илон Маск. Гораздо чаще звучали дискуссии о российских троллях и проблеме фальшивых новостей. Судя по общим настроениям на фестивале, эти проблемы воспринимают всерьез и ставят на один уровень с интернет-терроризмом.

Неожиданно сильное впечатление произвела самая небогатая часть фестиваля, посвященная среднему образованию. Учителя, приехавшие из азиатских, скандинавских и южноамериканских стран, обменивались с преподавателями из США опытом использования новых инструментов обучения. Оказалось, что одни стимулируют учеников писать мобильные приложения для спецпроектов, а другие организуют целые киношколы.

«А мы ввели уроки православия и рассказываем детям о телегонии», — мог бы сказать представитель российской системы образования, но такового на фестивале не оказалось.