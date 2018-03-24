Welt: глава СвДП предложил «семерке» возобновить диалог с Россией в формате G7+1

БЕРЛИН, 24 марта. / ТАСС /. Запад должен активнее использовать каналы для диалога с РФ в том случае, если Москва будет проявлять готовность к этому; несмотря на сложность проблематики Крыма , нельзя увязывать улучшение отношений с Россией только лишь с этим вопросом. Об этом заявил глава Свободной демократической партии (СвДП) Германии Кристиан Линднер в интервью, которое было опубликовано в субботу в воскресной газете Welt am Sonntag.

Камень преткновения

"Я рекомендую интенсивнее использовать существующие переговорные каналы с Москвой. Кроме того, Россию следует вновь подвести ближе к кругу стран G8. Промежуточным шагом мог бы стать формат G7+1", — полагает политик.

Линднер назвал вопрос Крыма «самым большим препятствием для разрядки» между Западом и Москвой. «Если сделать так, что все будет зависеть от этого кризиса, движения не будет никакого», — сказал он. Несмотря на позицию Запада, которая заключается в том, что воссоединение полуострова с РФ противоречило международному праву и «является неприемлемым», «нужно на более простых вопросах проверить, хотела бы Россия выйти из спирали эскалации», добавил Линднер. «Если будут положительные сигналы из Москвы, ответить на них следует тоже положительно, даже если решения для Крыма еще нет», — сказал политик.

Глава СвДП также высказался за то, чтобы подумать о целесообразности «обязательной привязки» санкций против России к полной реализации минских договоренностей. При этом оппозиционный политик добавил, что ограничительные меры «в настоящее время необходимы». Ранее о постепенном снятии санкций параллельно с прогрессом в «Минске» говорил экс-глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль

СвДП является либеральной партией. На минувших выборах в Бундестаг она набрала 10,7% голосов. Сначала вместе с «зелеными» она должна была войти в правящую коалицию Ангелы Меркель, но переговоры о формировании правительства в таком составе зашли в тупик. 39-летний Линднер возглавляет свободных демократов с 2013 года

Позиция РФ по «Минску»

Россия не позволит, чтобы попытки Украины заставить Донецк Луганск отказаться от минских договоренностей увенчались успехом, заявил ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с участниками форума «Россия — страна возможностей».

"Сейчас предпринимаются попытки вас [жителей Донбасса] удушить блокадой, попытки заставить принять ультиматум Киева и заставить Донецк и Луганск отказаться от инских договоренностей — это попытки с абсолютно негодными средствами, — отметил глава МИД РФ. — Мы не позволим, чтобы они увенчались успехом".