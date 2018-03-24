Как монголы на самом деле повлияли на русских

Историки до сих пор спорят даже насчет того, было ли монголо-татарское иго. Спорят и о том, как оно повлияло на русское государство. Какие последствия имел этот почти трехсотлетний период русской истории.

Разорение городов

Прямым следствием монголо-татарского нашествия стало потеря множества русских городов и сел. Разорение было колоссальным по своим масштабам. 14 городов так и не было восстановлено. Так, Старая Рязань , столица Великого Рязанского княжества, один из древнейших и крупнейших русских городов был в 1237 году уничтожен.

Все его постройки, включая храмы, войска Батыя сравняли с землей. Сегодня Старая Рязань, называемая также «Русской Троей» является крупнейшим археологическим городищем на территории России . Его площадь больше 60 гектаров.

Удар по ремёслам

Серьезный урон монголо-татарское нашествие принесло русским ремеслам. Историк Борис Рыбаков писал: «Русь была отброшена назад на несколько столетий, и в те века, когда цеховая промышленность Запада переходила к эпохе первоначального накопления, русская ремесленная промышленность должна была вторично проходить часть того исторического пути, который был проделан до Батыя».

Русских ремесленников уводили в Карокорум и Сарай, при этом ордынцы проводили отсев «кадров» — забирали лучших — оружейников, ювелиров, гончаров, мастеров стекольного дела. Русь в своем социально-экономическом развитии была отброшена назад. Население мигрировало на северо-восток, в район междуречья Оки и Северной Волги, при этом все торговые пути контролировали ордынцы.

В середине XIII века из обширного Переславльского края в самостоятельные владения выдвинулись Москва и Тверь , а в начале XIV столетия эти города выступали уже в качестве основной политической и хозяйственной силы северо-восточной Руси. Со смертью великого князя Андрея Александровича (1304 года) началась затяжная и упорная борьба между Москвой и Тверью.

В ход шли разные методы — от прямого военного до дипломатического. Третьей силой в противостоянии городов выступала Орда. Наконец, 15 августа 1327 года в Твери вспыхнуло антиордынское восстание. Чол-хан был сожжен заживо вместе с дворцом, а все находившиеся в Твери татары, включая ордынских купцов, были перебиты.

Ответом на восстание стала карательная экспедиция во главе с пятью ордынскими темниками, в которой также принимал участие московский князь Иван Калита — давний соперник Твери в борьбе за Владимирский великокняжеский стол. Ситуация как нельзя лучше подходила для того, чтобы Москва утвердила свое главенство на Руси. Именно тогда, по предположению некоторых исследователей, новый великий князь Иван Калита из рук Узбека получил знаменитую шапку Мономаха, как символ союза Москвы и Орды.

Смена элит

По мнению некоторых историков, в частности Игоря Данилевского, одним из важнейших последствий монголо-татарского ига стала «смена элит». От нашествия пострадала старшая дружина, которая, по сути являлась боярством того времени. На смену её пришла малая дружина, люди, которые не были по происхождению боярами, а были холопами, милостниками, то есть людьми, продвигавшимися по «служебной лестнице» благодаря благорасположению князя.

Данилевский отмечает, что в XV-XVI веках не было ни одного боярского рода, который бы восходил к более ранним боярам. То есть это было новое боярство, с другим ментальностью. Кроем линии Рюриков-Гедеминовичей все генеалогии были искусственными.

Ответ Западу

Кроме негативных и трагических последствий монголо-татарского нашествия можно отметить и то, что в определенные исторические моменты ордынцы помогали русским князьям. Так, Александр Невский , заручившись поддержкой монголов и застраховав свои тылы, смог выдворить с северо-западной Руси шведов и немцев. Скорее всего, участвовали ордынцы и в Ледовом побоище.

Польский историк немецкого происхождения Рейнгольд Гейденштейн (1556-1620) писал, что Александра Невского к битве подтолкнул монгольский хан Бату (Батый) и отправил ему в подмогу свой отряд. В 1241 году войска Бату также нанесли поражение тевтонским рыцарям в битве при Легнице, а 1269 году монгольские отряды помогали новгородцам защищать стены города от нашествия крестоносцев. Орда встала на сторону Невского в его конфликте с русской знатью, а тот в свою очередь помогал решать ей междинастические споры.

Смена психологии власти